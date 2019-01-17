شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين لـ السيسي : «إذن زواج» (النص الكامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية قرارين للرئيس السيسي، بالإذن للسيد ممدوح محمد محمود سالمان، الوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من الأنسة رزان رضوان الجابي، المتمتعة بجنسية الجمهورية اللبنانية، وحمل القرار رم 12 لسنة 2019.
كمان نشرت قرار الرئيس رقم 13 لسنة 2019 بالإذن للسيد طارق أحمد فؤاد محمد رسلان، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج من الآنسة شيرين تميم عبداللطيف هلال، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية.
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