شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 17/1/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسنا فى الأحوال الجوية حيث تهدأ الرياح على أغلب الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية بارد على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.



حالة الطقس اليوم فى مصر حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط مما يؤدى إلى إضراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 إلى 5ر2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



الطقس فى الأردن الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، و تبقى دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية.

و يكون الطقس بارداً وضبابياً في الجبال مع ساعات الصباح وقبل الظهيرة، وغالباً غائم بسُحب منخفضة في بقية المناطق.

الرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً في جبال الشراه والبادية الجنوبية والشرقية، ويستمر تدني مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق بفعل الغبار والأتربة المثارة.

التوصيات

1) تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية الدولية الشرقية خاصةً بفعل الغبار والأتربة المثارة.

2) الانتباه من تشكل السيول في الأودية في المناطق الجبلية العالية بفعل ذوبان الثلوج.

ليلاً

يكون الطقس بارداً و غائماً جزئياً بسُحب منخفضة في أغلب المناطق.

ويتوقع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية.

ويتوقع تشكل الصقيع في أجزاء من البادية والانجماد في الجبال العالية الجنوبية.

الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه.



الطقس فى فلسطين الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً، وتسقط خلال ساعات الصباح زخات متفرقة من الأمطار ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ويحذر من الانجماد والصقيع.