أخبار مصر | عاجل.. أسعار الحج السياحي لعام 2019 وبشرى سارة لمحدودي الدخل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أسعار الحج السياحي لعام 2019 وبشرى سارة لمحدودي الدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن أسعار برامج الحج السياحي والتي ستشهد زيادة هذا العام عن العام الماضي ما بين 3 إلى 5%.

وقال "شحاتة" إنه على الرغم من الزيادة التي ستشهدها أسعار برامج الحج السياحي هذا بالمقارنة بأسعار برامج الحج عن الماضي، إلا أنه تم مراعاة محدودي الدخل الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.

ونصح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بأنه يجب على المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام التقدم ومن الآن إلى شركات السياحة المرخصة من قبل وزارة السياحة، وتجنب شركات السياحة الغير مرخصة حتى لا يتعرض لأي عمليات نصب.

وأعلن أشرف شيحة أسعار برامج الحج السياحي هذا العام غير متضمنه سعر تذكرة الطيران فقد جاءت كالتالي :

1- مستوى 5 نجوم صف أول مباشرة على الحرم وحتى 250م بسعر 125 ألف جنيه.

2- مستوى 5 نجوم صف ثان ويبعد عن الحرم 1250م بسعر 110 ألف جنيه.

3- مستوى 4 نجوم صف أول ويبعد عن الحرم بمقدار 750م ب 94 ألف جنيه.