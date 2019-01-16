أخبار مصر | "الأرصاد" تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 16/1/2019 في مدن ومحافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 16/1/2019 في مدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، خدمة لقرائها بنشر درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأربعاء 16/1/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد للوجه البحرى والقاهرة..ويستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة على سيناء ومدن القناة وتنشط على البحرين، مما يؤدي إلى اضطراب شديد فى الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط عالية وارتفاع الموج فيه يتراوح من 4 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 5ر3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 15

شبين الكوم 08 15

طنطا 08 15

دمنهور 08 15

الإسكندرية 08 15

بلطيم 09 18

مطروح 08 14

السلوم 05 14

سيوة 07 15

بورسعيد 10 15

دميا 10 15

الزقازيق 07 16

الاسماعلية 07 15

السويس 08 16

العريش 07 16

رفح 06 16

رأس سدر 10 18

نخل 01 15

نويبع 13 18

طابا 07 16

كاترين -01 10

الطور 07 18

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 09 20

مرسى علم 11 19

الفيوم 07 16

بني سويف 07 16

المنيا 07 17

أسيوط 06 17

سوهاج 07 18

قنا 07 17

الأقصر 08 19

أسوان 08 20

أبوسمبل 08 19

الوادى الجديد 02 19

شلاتين 14 23

أبو رماد 14 23

رأس حدربة 15 21

حلايب 16 20

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس الـ 72 ساعة المقبلة، وقالت في بيان لها، عبر موقعها الرسمي، إن الرياح تنشط على جميع الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس بالبرودة واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما يتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وعن طقس اليوم 16/10/2019، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، فيما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد تصل إلى حد العاصفة على سيناء ومدن القناة، كما تنشط على البحرين مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة، فضلًا عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط امطار على السواحل الشمالية تمتد للوجه البحري والقاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

السواحل الشمالية الغربية 14 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 15 09

الوجه البحري والقاهرة 15 09

جنوب سيناء والغردقة 20 13

شمال الصعيد 16 06

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 19 07

وأعلنت الأرصاد، فيما يخص طقس الخميس، تحسن الأحوال الجوية حيث تهدأ الرياح على أغلب الأنحاء وإن ظلت درجات الحرارة أقل من معدلاتها ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، بارد على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

ومن المتوقع أيضًا أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على البحر الاحمر وشرق البحر المتوسط بما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 17 08

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 17 08

الوجه البحري والقاهرة 16 08

جنوب سيناء والغردقة 20 12

شمال الصعيد17 05

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 18 09

وقال وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إن البلاد ستشهد خلال الـ 24 ساعة المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من فجر الأربعاء المقبل وحتى صباح الخميس، على أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا ما بين 4 إلى 5 درجات.

وأوضح سعودي، في تصريحات صحفية، أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى برودة الجو نهارًا، وشديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء والوادي الجديد، وأن الصقيع تصل فيه درجات الحرارة الصغرى أقل من 5 درجات مئوية، ويصاحب ذلك رياح مثيرة للرمال والأتربة لا تصل لحد العاصفة، لكنها تؤثر بالسلب على حركة الملاحة البحرية سواء فوق مسطح البحر المتوسط أو الأحمر، وقد ترتفع فيهما الأمواج إلى أكثر من 3 أمتار تقريبا.

وأضاف خبير هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا كبيرة لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط سواء الغربية منها عند السلوم وسيدي براني ومطروح الإسكندرية، أو الشرقية منها عند شمال سيناء "رفح المصرية والعريش"، لافتا إلى أنه من بعد ظهر الغد سيكون هناك احتمالات كبيرة لفرص سقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى متوسطة الشدة على القاهرة والوجه البحري.

وتابع أن التحسن المتوقع في الأحوال الجوية سيكون من صباح يوم الخميس المقبل، مناشدا المواطنين بعد الخوف من حالة الجو الحالية، قائلًا: الجو طبيعي وما تتخضوش وكلها أجواء معتادة كل عام وليس هناك ما يمنع من أداء القيام بكافة الأنشطة اليومية سواء للمواطنين أو كافة قطاعات الدولة".