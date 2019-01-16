شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 16/1/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الاربعاء ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر نشاط الرياح على كافة الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة على سيناء ومدن القناة كما تنشط على البحرين مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد للوجة البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 15 والصغرى 08 درجة ، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 08 درجة ، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة ، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة ، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة ، وسانت كاترين العظمى 10 درجة والصغر 1- درجة .

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض حاد و مُتواصل على درجات الحرارة، و تكون درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام مع مرور ساعات المساء بحوالي 10 درجات مئوية، و يكون الطقس بارداً بشكل لافت ومُغبراً في ساعات الصباح و الظهيرة مع هبوب رياح قوية السرعة، مع احتمالية لهطول زخات محلية من المطر والبَرَد في عدة مناطق، و من ثم مع الساعات الأولى من العصر تبدأ جبهة هوائية باردة بعبور أجواء المملكة بحيث تبدأ أمطار غزيرة بالهطول بمشيئة الله بدءاً من المناطق الشمالية، سُرعان ما تمتد مع ساعات ما بعد العصر و المساء لتشمل معظم مناطق المملكة. هذه الأمطار تترافق على فترات مع حدوث العواصف الرعدية و تساقط لزخات غزيرة من البَرَد.

و تزامناً مع عبور هذه الجبهة التي توصف بـ "الجبهة الثلجية" يبدأ تساقط الثلوج فوق المُرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر مع ساعات العصر في شمال المملكة، تمتد تباعاً إلى بقية المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متراً عن سطح البحر في وسط وجنوب البلاد، مع حدوث تراكمات متفاوتة بحسب ارتفاع المنطقة عن مستوى سطح البحر، ومع ساعات المساء والليل الأولى، يتوقع امتداد تساقط الثلوج نحو المرتفعات الجبلية دون هذا الارتفاع، و الرياح تكون جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة في أغلب الفترات مع هبات شديدة أحياناً، و تُسبب إثارة الغبار في المناطق الصحراوية من جنوب و شرق المملكة.

الطقس فى فلسطين

تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، ويطرأ أنخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس عاصفاً، وشديد البرودة ومغبراً، وتسقط تدريجياً خلال ساعات النهار الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحيانا فوق المناطق الشمالية وتمتد لاحقاً مع ساعات العصر والمساء للمنطقة الوسطى والجنوبية،كما تتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط الثلوج لساعات فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900م تمتد أحيانا لبعض المرتفعات المتوسطة، وتكون الرياح جنويية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات شديدة احيان تتجاوز 100كم/ساعة.