شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط بـ«مرور الإسماعيلية» ينقذ منطقة سكنية من «كارثة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام النقيب محمد حسام حجازي، الضابط بإدارة مرور الإسماعيلية، بموقف بطولي أنقذ منطقة سكنية من كارثة، حيث نجح في إخماد حريق شب داخل مخزن بشارع شبين الكوم بوسط مدينة الإسماعيلية بسبب اشتعال النيران بأجهزة التكييف، وتمكن من السيطرة على الحريق حتى وصول رجال الإطفاء والحماية المدنية.

وقال شهود عيان إن «الضابط أثناء مروره بمقر خدمته بشارع شبين شاهد استغاثة من الأهالي لطلب سيارة إطفاء لنشوب حريق بأحد المخازن، وعلى الفور دخل الضابط وقام بتشغيل خرطوم الحريق وسحب طفاية الحريق الموجودة بسيارته وتعامل مع الحريق وتمكن بالفعل من السيطرة عليه وعدم وصول النار إلى باقي أجزاء المخزن».

وقدم أهالي المنطقة والمحلات التجارية المجاورة الشكر والتقدير للضابط الشجاع، كما قدموا الشكر إلى العميد حمدي عبدالنبي، قائد المرور، واللواء محمد على حسين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، على شجاعة الضابط وتضحيته لإخماد الحريق.