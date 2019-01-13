شكرا لقرائتكم خبر عن تداول امتحان اللغة العربية لأولى ثانوي قبل بدء اللجان في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوي أول أيام امتحانات أول اختبار تجريبي في مادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية في أول تطبيق للثانوية التراكمية، حيث أعرب الطلاب عن ارتياحهم من النظام الجديد.

وتداول طلاب بعض المدارس نموذج للامتحان قبل بدء اللجان حيث أكد البعض أنه نفس الامتحان الذي تم امتحانه باللجان

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن نسبة الحضور لطلاب الصف الأول الثانوي على مستوى المحافظة لأداء امتحان مادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية كأول اختبار تجريبي لهم في الثانوية التراكمية بلغت 100% حيث تم رصد حالة غياب واحدة لأحد الطلاب بإدارة بنها التعليمية مرضيًا، وإبلاغه للمدرسة التي أبلغت المديرية.

من جانبه قال عادل عطية، مدير التعليم العام، إن نماذج الامتحانات الخاصة بامتحانات الصف الأول الثانوي العام التي تم تسلّمها من المركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم تم طباعتها في سرية تامة مشيرًا إلى أنه تم توزيعها على الإدارات التعليمية المختلفة ومنها إلى المدارس صباح الأحد.

وأكد مدير التعليم بالقليوبية أنه تم وضع خطة محكمة لمنع تسريب نماذج الامتحانات، وأشار إلى أن الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي انطلق الأحد، ويستمر حتى الـ24 من الشهر الجاري طبقا للجدول الذي أعدته اللجان بالوزارة.

وقال طه عجلان أنه جرى اتخاذ الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين سير الامتحانات والمدارس والطلاب والمعلمين.

وأضاف أنه تم توفير زائرة صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانية وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب.

وتابع عجلان إلى أنه تم وضع خطط بديلة لأي أحداث مفاجئة مع وضع خطط غير تقليدية وإحالة جميع المخالفات المتعلقة بأعمال الامتحانات إلى الشؤون القانونية للتحقيق العاجل فيها.

وأشار إلى تشكيل غرف عمليات الامتحانات والأزمات والكوارث بالإدارات التعليمية لتلقي جميع المعلومات والإخطارات المتعلقة بأعمال الامتحانات فور حدوثها.

تسريب امتحان اللغة العربية في أولى ثانوي في القليوبية

تسريب امتحان اللغة العربية في أولى ثانوي في القليوبية

تسريب امتحان اللغة العربية في أولى ثانوي في القليوبية