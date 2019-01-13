شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوي عن أول تجربة امتحان «أوبن بوك»: «الكتاب مالوش لازمة» (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مساء السبت، جلسَت مريم، طالبة بالصف الأولي الثانوي، تستذكر دروسها، لكن بحماسة أقل عن أيام الامتحانات المُعتادة، لأنها ستُأخذ الكتاب المدرسي معها داخل لجنة الامتحان، للمرة الأولى خلال مراحلها الدراسية.

للمرة الأولى في تاريخ وزارة التربية والتعليم، سمحت الوزارة للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان الامتحانات، صباح اليوم الأحد، وفقًا لنظام «الكتاب المفتوح- open book»، إذ تهدف الامتحانات التي تم وضعها بنظام بنوك الأسئلة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لقياس الفهم والاستيعاب عند الطلاب وليس لقياس الحفظ والتلقين.

ربمّا لم يعتاد المجتمع الطلابي المصري على نظام الـ«open book»، فعندما سمعنا عنه، جاء بشكل كوميدي داخل أحداث فيلم «مرجان أحمد مرجان»، لكن تسير الأنظمة التعليمية العالميّة بهذا النظام، إذ يُعتبر نوع من أنواع التقويم الذي يطبق في كثير من الدول بالمرحلة الجامعية، ويحتاج إلى طالب قادر على الوصول لأصل المعلومة وليس الحفظ، إذ يعتمد هذا النوع من التقويم على الأسئلة الاستنتاجية غير المُباشرة.

تكمُن صعوبة الامتحان، في أن الأسئلة لا يمكن لأحد توقعّها أو تخمينها، دائمًا يعتمد على أجزاء من المنهج بشكل «استثنائي»، إذ يتطلّب تدريبات مكثفة لواضعي الأسئلة، لأنها لا تتطلب نقل فقرات بعينها من الكتاب.

تجربة أولى

بدأ ما يقرُب من 700 ألف طالب وطالبة، صباح اليوم الأحد، أداء الامتحانات التجريبية الأولي للصف الأول الثانوي بالنظام التعليمي الجديد التراكمي، وذلك في 2282 مدرسة حكومية و1186 مدرسة خاصة، إذ أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية في التاسعة صباحا ولمدة ساعتين ونصف.

أمام مدرسة «المبتديان» الثانوية، بمنطقة السيدة زينب، اصطفت أعداد قليلة من الأمهات أمام المدرسة، تربّعت السكينة في عيونهن بدلاً من القلق والخوف، إذ قالت إحداهنْ بنبرة مطمئنة: «النهاردة معاهم كتاب في الامتحان».

في تمام الحادية عشر والنصف صباحًا، خرج الطلاب من بوابة المدرسة، وفي أياديهم كتاب اللغة العربية المدرسي، إذ تضمنْ الامتحان 16 صفحة، شملت 35 سؤالاً تقريبًا، أغلبها أسئلة اختيارية، حسبْ كلمات عبدالله، طالب بالصف الأولى الثانوي، والذي لم يعلم ماذا يفعل بالكتاب داخل اللجنة، إذ قال: «الامتحان كان صعب، والكتاب مالوش لازمة، أغلب الأسئلة متحررة من خارج المنهج، محتاجة مذاكرة وتفكير مش كتاب».

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية بنظام «open book»

«الكتاب مالوش لازمة والامتحان برا المنهج»، جملة ترددّت على لسان كثير من طلاب الصف الأول الثانوي، وكأنهم اجتمعوا عليها، إذ أكد مصطفى، الطالب بنفس المدرسة أيضًا، الفكرة ذاتها، قائلاً بنبرة لم تخل من السخرية: «أنا حلّيت سؤال واحد من الكتاب، وده من أصل 35 سؤال، يبقى الكتاب لازمته إيه؟»، صمتْ قليلاً، ثم أضاف: «محدش بيدرس لنا منه في المدرسة، هيبقى له لازمة في الامتحان؟!».

«فتحَت الكتاب كام مرة في الامتحان؟»، سؤال أجاب عليه «معتز» بسخرية: «مش فاكر، أنا حتى لزقت المذكرة في الكتاب، بس بردو مفيش فايدة»، أما «مريم»، فقالت: «استفدت من الكتاب في التعبير، لكن الأدب والبلاغة كان صعب. قراءة ونصوص مفيش حاجة».

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية بنظام «open book»

اتفقت «إسراء» مع صديقتها «مريم» في الرأي نفسه: «الكتاب كان مُفيد في الأدب بس تقريبًا، لكن باقي الأسئلة محتاجة تفكير وعملنا (روشة).. لو عدد الأسئلة قلّ شوية أو الوقت زاد، ساعتها كان ممكن يبقى مفيد، أغلب الأسئلة اختيارية، أنا قرأت القطعة واتلخبطت، مثلاً في اختيار يشمل (يضم أو يحتوي)، ما هو تقريبًا نفس المعنى».

فكرة الامتحان

أوضحت الوزارة أنه لن يتم تضمين القصة المقررة بمادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية في الامتحان خلال الفصل الدراسي الأول، إذ أشارت الوزارة إلى أن شكل ورقة الامتحان، فستكون الأسئلة مدمجة مع أوراق الإجابة، وتم مراعاة جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال أعمال الطباعة.

كما أنه لن يتم الاخذ بنتائج هذه الامتحانات ولن يتم حساب مجموع درجات الصف الاول الثانوي لعام 2019 في المجموع التراكمي للثانوية العامة النهائي، ولن يكون لها أي تاثير في نجاح أو رسوب الطالب، ولكنها سوف تكون لتدريب الطالب على النظام الجديد وطريقه الامتحان، فهى فقط امتحانات تجريبية والهدف من ذلك هو تشجيع الطالب على الاهتمام بالتعلم والفهم بدلا من الاهتمام فقط بدرجات الامتحانات .

وقالت الوزارة إنه لتقييم الطالب وتصعيده للصف الثانى الثانوي، فسوف يتم عمل امتحانين آخرين في آخر السنة الدراسية، لإعطائه فرصتين وسوف يتم حساب الدرجة الأعلى منهما.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية بنظام «open book»

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لجميع الإدارات التعليمية توصي بالإشراف على أعمال تقدير درجات امتحانات أولى ثانوي داخل المدارس، مع التنبيه مشددا على تسجيل غياب الطلاب بدقة، وانتظام وتحرير استمارة غياب لكل طالب تخلف عن أداء الامتحان.

وأكدت الوزارة على الإدارات التعليمية بأن تهتم بموافاة الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بتقرير إحصائي عن نسب الحضور الغياب للطلاب عن كل يوم امتحاني.

وعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو توضيحي لامتحانات الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد التراكمي توضح خلاله امكانية استخدام الطالب للكتاب المدرسي داخل لجان الامتحانات بنظام «open book» وتؤكد من خلاله أن الامتحانات تجريبية ولن تضاف درجاته للمجموع الكلى للطلاب.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية بنظام «open book»

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على ترسيخ مبدأ الإنتقال من ثقافة الدرجات إلى ثقافة التعلم وتحرص على أن تخاطب الطلاب في الصف الأول الثانوي قبل أن يخوضوا التجربة الأولى في نظام التعليم الثانوي المعدل.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هذا ليس «امتحان» بالمعنى الكلاسيكي القديم وإنما هو «تدريب حي» في نفس ظروف الإمتحان التقليدي بينما لا نحتسب درجاته في النجاح أو الرسوب ولا نحتسبها في المجموع التراكمي المؤهل للالتحاق بالتعليم الجامعي.

وتابع أنه بالرغم من أن هذه أول مرة في التعليم المصري يكون هناك تدريب مثل هذا بلا درجات وكذلك أول مرة يكون هناك تطبيق لفكرة «الكتاب المفتوح» إلا أن الأسئلة ما تزال تنهال علينا لتعكس المشكلة الحقيقية وهي حالة المخاض التي نشهدها ونحن ننتقل من الثقافة القديمة التي رسخت في أذهان اولادنا أن الامتحان هو «سباق درجات» إلى ما نصبو إليه وهو أن الهدف من التعليم هو «التعلم» وليس الدرجات وحدها.

وأكد «شوقي» نحاول أن تعكس الدرجات «مستوى التعلم الحقيقي» وفهم العلوم المختلفة وليس مستوى الحفظ أو القدرة على نقل المعلومة «وإذا أدركنا الهدف لن نحتاج لكل هذه الأسئلة». نحن نعلم أن هذا التغيير الثقافي هو لب التغيير الحقيقي وليس التابلت أو المحتوى الرقمي وحدهم كما ظن البعض.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية بنظام «open book»

وقال: «أحاول الرد على بعض الأسئلة المتداولة رغم التأكيد على أننا نصعب الأمور على أنفسنا أكثر من اللازم في ضوء أن هذا (تدريب) لا يحتاج لهذه الحالة من التوتر على الإطلاق. كل ما يحتاجه الطالب هو أن يتعرف على طبيعة الأسئلة الجديدة وعلى قدرته الحقيقية على التعامل معها ثم أن يستنتج طريقة المذاكرة المناسبة في المستقبل بناءً على هذه التجربة».

وردا على سؤال «هل ندخل الإمتحان النهائي إذا لم ندخل الإمتحان التجريبي؟» ،أجاب شوقي الإجابة «نعم» ولكن عدم دخول هذا الإمتحان والتالي له في شهر مارس ليس في مصلحة الطالب وهو «الخاسر الوحيد» ويكون مسؤولاً عن إختياره (أو تقصيره في هذه الحالة).

وحول ما أثير بأن بعض المجموعات تنوي ترك الورقة بيضاء، قال شوقي: «هم الخاسرون.. التدريب الحالي والتالي في شهر مارس عبارة عن»مساعدة للطلاب«أن يتعرفوا على التقييم الجديد ويتمكنوا من تقرير طريقة التحضير المستقبلية إستعداداً للسنوات القادمة. إذا تركوا الورقة بيضاء أو لم يحضروا فهم يعاقبون أنفسهم فقط».

وردا على سؤال بعض الطلبة قرروا أن لا يذاكروا طالما الإمتحان بلا درجات، أجاب الوزير: «هذا التصرف هو المشكلة الحقيقية والمرض الأصلي الذي نحاول معالجته ويتلخص في فكرة أن الإمتحان يهدف إلى الدرجة. نقول لهم أن هذا تصرف خطأ ولن يساعدهم في النظام الجديد. على كل طالب أن يذاكر كي»يفهم«الموضوع وهو ما سنحاول قياسه في المرحلة القادمة وهذه التدريبات مصممة لإعطاء أكثر من فرصة للطلاب للإنتقال إلى»ثقافة الفهم المؤدي إلى الدرجات«وليس الحفظ أو النقش أو الغش».

وطرح آخرون سؤال «بعض الطلبة كتبوا داخل الكتب فهل ندخل بها هذا الإمتحان؟»، فأجاب الوزير: «نعم.. ولكن لو فهمنا حقاً هدف التغيير لما سألنا هذا السؤال في المقام الأول! الفكرة ليست نقل الإجابة من الكتاب إلى الورقة. فكرة الكتاب المفتوح أن الطالب لا يرهق نفسه بحفظ معادلات رياضية صماء أو مسميات متعددة ولكن عليه أن يتأكد من الفهم العميق للموضوعات. الأسئلة تركز على قياس الفهم ولن تكون اجابتها في الكتاب مباشرةً. محاولة كتابة (براشيم) في الكتاب هي الثقافة القديمة البعيدة عن التعلم والتي تعتبر الإمتحان هو محاولة للحصول على درجة لا تعبر عن الفهم وهو ما نريد تغييره».

وأكد «شوقي» أنه لا يوجد أي شيء يدعو للتوتر، دعونا نحاول معاً أن نستفيد من التجربة وأن ننتقل سوياً لتعلم حقيقي يفيدنا في بناء مستقبل أفضل.