أخبار مصر | "أمهات مصر": انقسام بين طلاب أولى ثانوي حول سهولة وصعوبة امتحان العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": انقسام بين طلاب أولى ثانوي حول سهولة وصعوبة امتحان العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت عبير أحمد، إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتفوق وأغلب الأسئلة من خارج المنهج والاختيارات كلها قريبة من بعضها ومتشابهة، مما تسببت في حيرة الطلاب لأنها بنفس المعني، حيث قال بعضهم: "السؤال له أكتر من إجابة وكلهم صح وطالبين ادق اجابه وكمان كل الأسئلة من برة الكتاب مفيش إلا واحد، إيه لازمة أوبن بوك".
وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن التجربة مازالت غامضة وامتحان اللغة العربية غير كاف للحكم عليها، وننتظر لحين استكمال باقي الإمتحانات وتطبيق التابلت حتي نستطيع تقييم التجربة بشكل واقعي، موجهه رسالة لأولياء الأمور والطلاب: " الإمتحان تجريبي بدون درجات، اطمنوا وركزوا في باقي الإمتحانات".
وتفاعل أولياء الأمور والطلاب على صفحة اتحاد أمهات مصر، عبر موقع "فيسبوك"، حيث قالت ولية أمر طالب بالصف الأول الثانوي: "الحمد لله امتحان بورسعيد حلو ومعقول جدا بس ولا كلمه من المنهج بس يتحل عادى والنحو سهل جدا اللهم لك الحمد".
وقالت أخرى: "ااإمتحان كله متحرر والاختيارات كلها قريبة من بعضها والكتاب المدرسي ولا ليه أي لازمة".
وتابعت ثالثة: "أنا نفسى أعرف بعد المذاكرة اللي ذاكرناها والمجهود ده كله وفي الآخر الامتحان برة المنهج والاختيارات كلها قريبة من بعضها حتى المدرسين محتارين فيها لأنها كلها بنفس المعنى، إيه اللي بيعملوه في أولادنا ده وإحنا بقى هانعيش على ضربات الحظ ونحدد بيها مستقبل أولادنا".
وكان قد بدأ طلاب الصف الأول الثانوي العام في التاسعة صباحا اليوم الأحد الموافق 13 يناير، أداء امتحان مادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية، كأول اختبار تجريبى لهم فى الثانوية التراكمية، حيث يؤدى قرابة 700 ألف طالب وطالبة الامتحانات.
وطبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأهمية توضيح الأهداف المرجوة من الامتحان التجريبى للصف الأول الثانوى والمقرر انعقاده في الفترة من 131 حتى 2412019، فقد أشار الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، إلى انه قد تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بالجمهورية، بضرورة إحاطة أبنائنا الطلاب والتنبيه عليهم بالاتي:
أن الامتحان التجريبي يهدف إلى قياس مهارات التفكير العليا لدى الطلاب لتمكينهم من الانتقال من ثقافة الدرجات إلى ثقافة التعلم، وهو بمثابة "تدريب حي" لهم ؛ ويعتبر امتحانا تدريبيًا ولا تحتسب درجاته في النجاح أو الرسوب لهذا العام.
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