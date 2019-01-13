أخبار مصر | "أمهات مصر": انقسام بين طلاب أولى ثانوي حول سهولة وصعوبة امتحان العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": انقسام بين طلاب أولى ثانوي حول سهولة وصعوبة امتحان العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضافت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، أن عددا من الطلاب أكدوا أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وأن أغلب الأسئلة من خارج الكتاب المدرسي، وبالتالي لم يستعن أغلبهم بالكتاب الذين سمح لهم باصطحابه داخل اللجنة لأول مرة. وأشارت عبير أحمد، إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتفوق وأغلب الأسئلة من خارج المنهج والاختيارات كلها قريبة من بعضها ومتشابهة، مما تسببت في حيرة الطلاب لأنها بنفس المعني، حيث قال بعضهم: "السؤال له أكتر من إجابة وكلهم صح وطالبين ادق اجابه وكمان كل الأسئلة من برة الكتاب مفيش إلا واحد، إيه لازمة أوبن بوك". وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن التجربة مازالت غامضة وامتحان اللغة العربية غير كاف للحكم عليها، وننتظر لحين استكمال باقي الإمتحانات وتطبيق التابلت حتي نستطيع تقييم التجربة بشكل واقعي، موجهه رسالة لأولياء الأمور والطلاب: " الإمتحان تجريبي بدون درجات، اطمنوا وركزوا في باقي الإمتحانات". وتفاعل أولياء الأمور والطلاب على صفحة اتحاد أمهات مصر، عبر موقع "فيسبوك"، حيث قالت ولية أمر طالب بالصف الأول الثانوي: "الحمد لله امتحان بورسعيد حلو ومعقول جدا بس ولا كلمه من المنهج بس يتحل عادى والنحو سهل جدا اللهم لك الحمد".

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديدة، شهد انقسام بين الطلاب على سهولته وصعوبته.

وقالت أخرى: "ااإمتحان كله متحرر والاختيارات كلها قريبة من بعضها والكتاب المدرسي ولا ليه أي لازمة".

وتابعت ثالثة: "أنا نفسى أعرف بعد المذاكرة اللي ذاكرناها والمجهود ده كله وفي الآخر الامتحان برة المنهج والاختيارات كلها قريبة من بعضها حتى المدرسين محتارين فيها لأنها كلها بنفس المعنى، إيه اللي بيعملوه في أولادنا ده وإحنا بقى هانعيش على ضربات الحظ ونحدد بيها مستقبل أولادنا".

وكان قد بدأ طلاب الصف الأول الثانوي العام في التاسعة صباحا اليوم الأحد الموافق 13 يناير، أداء امتحان مادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية، كأول اختبار تجريبى لهم فى الثانوية التراكمية، حيث يؤدى قرابة 700 ألف طالب وطالبة الامتحانات.