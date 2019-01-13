شكرا لقرائتكم خبر عن 14 صيادًا مصريًا عالقين في جمرك السلوم بعد إنقاذهم في لببيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين في كفرالشيخ، إنقاذ 14 صيادًا من قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس على يد القوات البحرية الليبية.

وقال إن السلطات الليبية أفرجت عن جميع الصيادين الناجين بعد التحقيق معهم، مشيرًا إلى تواجدهم في منفذ السلوم البري منذ 4 أيام.

وأضاف لـ«المصري اليوم»، مساء السبت، أن طاقم مركب الصيد «الجبرتي» تعرض للغرق قبالة السواحل الليبية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكشف عن أسماء 8 منهم «أحمد محمد إسماعيل، أحمد حسين على مرتضى، شريف السيد عطية، عمرو رأفت أبوسعد، عمرو إبراهيم الشوكي، علاء محمد عباسي، فارس أحمد حيدر، عاطف محمد أحمد على».

وناشد «نصار» وزير الداخلية ومدير أمن مطروح سرعة الإفراج عن الصيادين العالقين في جمرك السلوم لطمأنة ذويهم.