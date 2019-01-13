أخبار مصر | عاجل.. تحذير جديد من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين (درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحذير جديد من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين (درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرصدت هية الأرصاد الجوية، بيانا جديدًا، بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، وقال أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية في جميع أنحاء مصر بدءًا من اليوم، وهناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية عند السلوم وسيدي براني.

وأضاف عبد العال: "وصلت الرياح لمطروح والإسكندرية، ومع تقدم ساعات الليل ستمتد لجميع السواحل والوجه البحري، على أن تصل للقاهرة ومدن القناة وسينا صباح الغد".

وتابع: "هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة والصحراوية، مع انخفاض درجات الحرارة 4 إلى 5 درجات، مما يزيد من شعورنا ببرودة الجو".

وعن سبب دخول طوبة وأمشير معًا، عقب رئيس هيئة الأرصاد: "أنا شخصيًا معرفش عن الشهور دي حاجة ولا إيه اللى بيحصل فيها، اللي أعرفه التوزيعات الضغطية على الخرائط وهو اللي بقدر اتكلم فيه".

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية.

كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 08 15

شبين الكوم 07 15

طنطا 07 16

دمنهور 07 16

الإسكندرية 06 15

بلطيم 08 16

مطروح 06 16

السلوم 06 15

سيوة 03 17

بورسعيد 09 17

دمياط 08 16

الزقازيق 06 16

الإسماعيلية 06 16

السويس 08 16

العريش 03 18

رفح 04 17

رأس سدر 10 18

نخل 03 16

نويبع 15 20

طابا 10 19

كاترين 04 12

الطور 07 18

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 12 20

مرسى علم 13 21

الفيوم 08 16

بني سويف 07 15

المنيا 07 16

أسيوط 08 15

سوهاج 08 16

قنا 08 17

الأقصر 08 18

أسوان 09 20

أبوسمبل 10 20

الوادي الجديد 05 19

شلاتين 16 27

أبو رماد 14 26

رأس حدربة 15 24

حلايب 16 25