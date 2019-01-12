انت الان تتابع قبل افتتاحها.. تفاصيل أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

معامل للغة الإنجليزية وقاعة ترجمة والتدريب على القضايا الشائكة، محطات عمل الأكاديمية.. والمفتى وعلى جمعة ومصطفى الفقي أبرز أسماء مجلس الأمناء

مختار جمعة، وزير الأوقاف

كشف مختار جمعة، وزير الأوقاف، موعد افتتاح أكاديمية الوزارة للدعاة، بالتأكيد خلال كلمة له عقب افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، ظهر اليوم السبت، أن افتتاح الأكاديمية 20 يناير الجارى، مؤكدا أن الأكاديمية ستحقق طفرة على مستوى تدريب وتأهيل الأئمة وخطباء المساجد. وحددت وزارة الأوقاف، أسماء الأئمة والوعاظ، والواعظات-، الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الأوقاف، مشيرة إلى أن من يجتاز التدريب بالأكاديمية بنجاح سيحصل على زمالة الأوقاف المصرية وفرصة الترشح للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

أكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر ووصف وزير الأوقاف، مختار جمعة أكاديمية الأوقاف التي سيتم افتتاحها في مدينة السادس من أكتوبر خلال هذا الشهر، بـ"نقله مهمة جدا وصرح هائل"، مؤكدا أنه سيتوفر بها كل سبل الراحة لأبناىنا الأئمة والإقامة الكاملة بما تعنيه الكلمة، قائلا: "نقدر نقول إقامة شبه فندقية