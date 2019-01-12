انت الان تتابع قبل افتتاحها.. تفاصيل أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
معامل للغة الإنجليزية وقاعة ترجمة والتدريب على القضايا الشائكة، محطات عمل الأكاديمية.. والمفتى وعلى جمعة ومصطفى الفقي أبرز أسماء مجلس الأمناء
مختار جمعة، وزير الأوقاف
كشف مختار جمعة، وزير الأوقاف، موعد افتتاح أكاديمية الوزارة للدعاة، بالتأكيد خلال كلمة له عقب افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، ظهر اليوم السبت، أن افتتاح الأكاديمية 20 يناير الجارى، مؤكدا أن الأكاديمية ستحقق طفرة على مستوى تدريب وتأهيل الأئمة وخطباء المساجد. وحددت وزارة الأوقاف، أسماء الأئمة والوعاظ، والواعظات-، الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الأوقاف، مشيرة إلى أن من يجتاز التدريب بالأكاديمية بنجاح سيحصل على زمالة الأوقاف المصرية وفرصة الترشح للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
أكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر ووصف وزير الأوقاف، مختار جمعة أكاديمية الأوقاف التي سيتم افتتاحها في مدينة السادس من أكتوبر خلال هذا الشهر، بـ"نقله مهمة جدا وصرح هائل"، مؤكدا أنه سيتوفر بها كل سبل الراحة لأبناىنا الأئمة والإقامة الكاملة بما تعنيه الكلمة، قائلا: "نقدر نقول إقامة شبه فندقية
ووصف وزير الأوقاف، مختار جمعة أكاديمية الأوقاف التي سيتم افتتاحها في مدينة السادس من أكتوبر خلال هذا الشهر،
بـ"نقله مهمة جدا وصرح هائل"، مؤكدا أنه سيتوفر بها كل سبل الراحة لأبناىنا الأئمة والإقامة الكاملة بما تعنيه الكلمة، قائلا:
"نقدر نقول إقامة شبه فندقية إن لم تكن فندقية بالفعل"، موضحا أن "المكان مجهز على أعلى مستوى، وبه برامج حديثة ويضم مركزا للحاسب الآلى، ستقوم وزارة الاتصالات بالتدريب ومنح شهادة لمن يجتاز الامتحانات".
وأضاف جمعة، تضم أيضا معملا للغة الإنجليزية وقاعة ترجمة، ويوجد بها كل قواعد التجديد من قواعد الفقه الكلية في إطار الرؤية المعاصرة، ونأمل أن تحدث نقلة، مشيرا إلى أنه قبل افتتاحها تلقينا طلبا من عدة دول لتدريب أئمتها بالأكاديمية وستكون أكاديمية دولية بكل ما تعنيه الكلمة.مهام الأكاديمية
وتتولى الأكاديمية العمل على تدريب وتأهيل الأئمة وخطباء المساجد، وذلك من خلال تحديد دفعات للالتحاق من الأئمة والواعظات بالوزارة، ثم عقد دورات تدريبية لأساتذة متخصصين من جامعة الأزهر، على مختلف القضايا الشائكة، كالجهاد ومشروعيته، وكيفية مخاطبة الشباب، والقدرة على الإقناع، والعمل على مواجهة الفكر المتطرف.مجلس أمناء الأكاديمية
ويتشكل مجلس أمناء الأكاديمية يضم نخبة من كبار العلماء والمفكرين والأكاديميين وفى مقدمتهم (وزير الأوقاف، رئيسًا لمجلس الأمناء وعضوية كل من الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أسامة محمد العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، والدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين السابق، والدكتور محمد سالم أبوعاصي عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، والدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة آمنة نصير عميدة كلية الدراسات الإنسانية بنات بجامعة الأزهر سابقا، والدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق).الأكاديمية تجدد الصراع بين الأزهر والأوقاف
أكاديمية الأوقاف لتأهيل وتدريب الأئمة، جددت الصراع بين الأزهر والأوقاف، وذلك عقب إعلان الأزهر، خلال الأيام الماضية، الانتهاء من تجهيز مقار الأكاديمية، وإعداد المناهج الخاصة بتأهيل وتدريب الأئمة، بهدف تأهيل العاملين في مجالات الوعظ، والإمامة والخطابة، والدعوة، وأمانة الفتوى، من خريجي الكليات الشرعية والعربية، بادرت الوزارة بتدشين أكاديميته، وافتتاحها مطلع الأسبوع المقبل، لينتهى الصراع إلى تدشين أكاديمية خاصة بالأزهر لتدريب وعاظ مجمع البحوث الإسلامية، وأخرى خاصة بالوزارة لتأهيل الأئمة والخطباء على القضايا الشائكة، فى مشهد يجسد دخول المؤسستين فى محطة جديدة من الصراع، جنبا إلى جنب سجل الخلاف بين المؤسستين خاصة فى قضية الخطبة المكتوبة وقوائم الإفتاء وعدد من الملفات الدعوية، خلال الشهور الماضية.
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