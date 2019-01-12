شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. 10 أسباب تحفزك على دخول الامتحان التجريبى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفكر بعض الطلاب فى الصف الأول الثانوى فى عدم دخول الامتحان التجريبى الأول الذى يعقد الأسبوع المقبل كأول اختبار فى الثانوية التراكمية المطبقة على الطلاب بداية من العام الدراسى الجارى، الخليج 365" يقدم فى 10 معلومات أسباب تجبر وتحفز الطلاب على دخول الامتحان.

1ـ الامتحان الأول هو البداية الأولى للتجربة فى الثانوية التراكمية.

2ـ الطالب يستطيع من خلال الامتحان أن يتدرب على شكل الأسئلة الجديدة والمختلفة عن السنوات السابقة.

3ـ أداء الطالب للامتحان وخوض التجربة يذيل الرهبة من الثانوية الجديدة والامتحانات.

4ـ على الطالب أن يأخذ الامتحان بجدية وكأنه امتحان يتوقف عليه مستقبله ولكن فى شكل تدريبى.

5ـ شغف التعرف على آلية الامتحان والأسئلة تدفع الطالب على دخول الامتحان.

6ــ دخول الامتحان الأول شرارة البدء لدخول الامتحان التجريبى الثانى فى مارس والامتحانيين الأخرين فى نهاية العام.

7ـ أداء الامتحانات التجريبية يسهل على الطالب امتحان أخر العام والذى يعتبر مقياس لنجاح ورسوب الطالب فى الصف الأول الثانوى.

8ـ ليس من حق الطالب دخول أى امتحانات بعد الـ" 4 اختبارات فى العام وحال رسوبه سيعيد العام ومن ثم دخول الامتحانات التجريبية يساهم فى رفع مستوى الطالب.

9ـ الامتحان التجريبى والتعرف على شكل الأسئلة قد يكون بداية لوقف الدروس الخصوصية نظرا لعدم حاجة الطالب إليها، كما سوف يتعرف الطالب على آلية اسخدام الكتاب فى اللجنة " الأوبن بوك".

10ـ الامتحان خطوة أولى للتعرف على التقييم وطريقة التحضير المستقبلية والانتقال لثقافة الفهم المؤدى إلى الدرجات وليس الحفظ أو الغش.