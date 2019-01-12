شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: 17.9 مليون جنيه لإنشاء 50 منزلاً بدويًا بـ«الخرطوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على مشروع إنشاء 50 منزلا بدويا بقرية الخرطوم بمركز الخارجة، وذلك على مساحة 20000م2، في إطار التوسع العمراني للمحافظة وتوفير سكن آمن للمواطنين على أرض الوادي الجديد، بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وقال إن التكلفة الإجمالية للمشروع 17.9 مليون جنيه، وإنه تم بالفعل البدء في أعمال الإنشاءات تحت إشراف جهاز تعمير صحاري الوادي الجديد بواقع مساحة 65م2 للمنزل الواحد، وسيتم تجهيزه بالمرافق الأساسية الضرورية، وكذلك سيتم اختيار المستحقين لهذه المنازل بمعرفة اللجنة الدائمة المشكلة لهذا الغرض.

وعلى صعيد آخر، وافق محافظ الوادي الجديد على تخصيص أرض بمساحة 1607 م2 لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة لإنشاء معرض دائم للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الرومي بمدينة الخارجة.

وذكر المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أن إنشاء المعرض يهدف للحفاظ وترويج المنتجات التي تحمل الطابع البيئي الواحاتي للمحافظة، بالإضافة إلى خدمة أصحاب المهن والحرف من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر لهم فرص عمل دائمة بعرض منتجاتهم، من خلال المعرض الذي سيعد نافذة يتم من خلالها عرض جميع المنتجات البيئية واليدوية بكافة مراكز الوادى الجديد الخمسة.