شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل النطق بالحكم على بقية المتهمين في قضية عروس كفر الجزار لـ14 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد بريقع، رئيس المحكمة، السبت، مد أجل الحكم على المتهمين الـ4 بقتل «تقى ناجي» في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«عروس بنها» لجلسة الاثنين المقبل، للنطق بالحكم بإعدام المتهم الرئيسي «حسان. ص» الشهير بـ«حسان الوزير» وإعلان الأحكام الخاصة بالمتهمين الثلاثة الآخرين الذين شاركوه الجريمة.

كانت المحكمة أحالت أوراق المتهم الرئيسي «حسان. ص» لفضيلة المفتي لإبداء الرأي فيها وتأجيل الحكم على المتهمين الثلاثة الآخرين.

وألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض في مارس من عام 2017 على كل من «حسان. ص» الشهير بـ«حسان الوزير» طالب- 19 سنة و«أحمد.ح. ق»، الشهير بـ«أوسة»، المتهمين الرئيسيين، كما تبين تورط اثنين آخرين، وهما أشقاء المتهم الأول، في واقعة قتل تقى ناجي الطالبة بكلية الآداب ببنها، يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها بـ21 طعنة نافذة في أماكن متفرقة بالرقبة والصدر والرئة اليسرى واليد وأماكن متفرقة من الجسد، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

يذكر أن قضية «عروس كفر الجزار ببنها» تداولت بمحكمة جنايات بنها على مدار عامين لمحاكمة المتهمين خلال 3 هيئات للجنايات، واستمعت خلالها المحكمة لمرافعات وسماع أقوال الشهود وطلبات الدفاع من الجانبين.

كان المستشار المحامي العام لنيابات شمال بنها، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة مشاركة شقيقة المتهم الرئيسي في الجريمة منذ البداية حتى النهاية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثالثة «أميرة صلاح» شقيقة المتهم الأول، تربصت بالعروس المجني عليها، حيث تأكدت من أنها بمفردها داخل الشقة وسهلت للمتهمين الأول والثاني ارتكاب الجريمة، وكانت على علم بمقصدهما.

وأسفرت التحريات السرية النهائية عن قيام المتهم الأول والثاني بقتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار.