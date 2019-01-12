أمن الجيزة يطارد هاربين من أحكام وتجار مخدرات بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

وجهت قوات الشرطة حملة لإزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق العام وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون، ووصل الأمر لتسببهم في غلق شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية.

وأعدت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة برئاسة حكمدار الجيزة واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبمشاركة ضباط إدارة شرطة المرافق والمرور وقوات الأمن والأمن المركزي بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والحي؛ لرفع الإشغالات والمعوقات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 قطع أسلحة بيضاء، و3 قضايا اتجار في المخدرات، وتنفيذ 45 حكما قضائيا متنوعا خلال الـ24 ساعة الماضية، وضبط 3 من مسجلي الخطر.

كما تمكنت الحملة بقيادة المقدم محمد غراب، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، من ضبط متهم صادر ضدره أمر ضبط وإحضار، و3 مشتبها بهم جاري فحصهم جنائيا.

وتم حجز 3 دراجات نارية وإزالة عشرات الإشغالات من كراسي واستاندات حديدية وثلاجات عرض وعدد من أسطوانات البوتاجاز.

بدوره، وجه اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة، ومنع عودة الباعة الجائلين، والتنسيق مع المحافظة لإيجاد مكان آخر لعرض بضائعهم.