محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دليلا مبسطا عبر "فيديو قصير" على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" يوضح أسلوب امتحانات الصف الأول الثانوي والتي تبدأ غدا الأحد ١٣/٠١/٢٠١٩.
ويعد الفيديو ضمن جهود الوزارة لطمأنة طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم.
يشار إلى أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لن يتم احتسابها في المجموع الكلي للثانوية عامة.
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أنه من حق الطلاب دخول الامتحان بالكتاب المدرسي، إذ أن الامتحان يقيس مستوى فهم الطالب وقدرته على البحث عن المعلومة وليس حفظها عن ظهر قلب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- "التعليم" تشرح امتحان "أولى ثانوي": "ادخلوا بالكتاب وانتوا وشطارتكوا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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