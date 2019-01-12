الحساب بالمتر وصاحب الشقة اللي هيدفع.. غرامات للتصالح في "مخالفات البناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون مخالفات البناء سيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان قريبًا عقب عودته من مجلس الدولة والانتهاء من مراجعته قانونيًا، وذلك لأخذ الرأي النهائي للنواب عليه وإصداره.

وأضاف منصور أن الهدف الرئيسي من القانون هو منع المخالفات المستقبلية، ولذلك يصدره البرلمان بالتوازي مع قانون البناء الموحد، كما يتضمن معاجلة أوضاع المخالفات التي وقعت بالفعل قبل إقراره.

وأوضح عضو لجنة الإسكان أن القانون يكفل للمواطنين حق التصالح في المخالفات مع الدولة مقابل دفع الرسوم المقررة، والتي تختلف من محافظة لأخرى ومن قرية لمدينة.

وتابع النائب إيهاب منصور: الحساب هيكون بالمتر، لو أنت عندك 100 متر سيتم تقدير الغرامة وفقًا للمحافظة الكائن فيها العقار المخالف، مثلًا القاهرة والجيزة والإسكندرية لها حساب محدد، ومحافظات الصعيد لها حساب مختلف.

وعن قيمة سعر المتر في المخالفات، أكد عضو مجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد قيمة سعر المتر في المخالفة، والتي تختلف من مكان لآخر.

كما أكد عضو مجلس النواب أن القانون يلزم الساكن/ مالك الشقة بدفع قيمة التعويض للتصالح وليس مالك العقار.