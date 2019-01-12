أخبار مصر | قبل تطبيق الـ"أوبن بوك" في امتحان الغد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب أولى الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل تطبيق الـ"أوبن بوك" في امتحان الغد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب أولى الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وزير التعليم لطلاب أولى ثانوي: الإجابة لن تكون في الكتاب مباشرةًأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فكرة امتحانات "الأوبن بوك" والتي تطبق لأول مرة على طلاب الصف الأول الثانوي غدًا الأحد الموافق 13 يناير لعام 2019.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم، جدول الامتحان التجريبي الأول، لنهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 20182019؛ بحيث تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 وتنتهي يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019.
وجاء ذلك استكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل تحقيق نظام التقييم الجديد - الذي تم تطبيقه بالصف الأول الثانوي العام- للغايات المرجوة منه.
وحرصًا من جانب الوزارة على إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام الطلاب؛ للتدريب على نظام التقييم الجديد والذي يعتمد على قياس مهارات الفهم، والتطبيق والمهارات العليا للتفكير، خاصةً في ظل اعتياد الطلاب خلال الأعوام الدراسية السابقة على نوعية ثابتة من أنماط التقييم.
كما أكدت الوزارة أنه لن يتم احتساب أيٍ من نتائج الامتحان التجريبي ضمن نتيجة الطالب في امتحانات نهاية العام الدراسي؛ على أن تحتسب النتيجة النهائية لطالب الصف الأول الثانوي العام في ضوء نتيجة الامتحانين المقرر عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الثاني، للموضوعات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي الثاني.
وفي ذات السياق أعلنت الوزارة أن الامتحان التجريبي الثاني سوف يُعقد في نهاية شهر مارس من العام 2019؛ ليتضمن الموضوعات التي درسها الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى موعد عقد الامتحان.
وكانت قد عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، القرار الرسمي الخاص بعقد الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي.
وستبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية، 13 يناير وتنتهي في 24 يناير الجارى لعام 2019.
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