أخبار مصر | عاجل.. رسالة تحذيرية: احترس من هذه الظاهرة الخطيرة خلال الـ7 أيام المقبلة.. و"الأرصاد" توضح حقيقة الأمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رسالة تحذيرية: احترس من هذه الظاهرة الخطيرة خلال الـ7 أيام المقبلة.. و"الأرصاد" توضح حقيقة الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"درجات الحرارة، حالة الطقس، شبورة مائية، شبورة كثيفة، سقوط أمطار، الارصاد الجوية، حالة الطقس اليوم"، هكذا يبحث المواطنون على "جوجل" لمعرفة حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، وتنشر "الخليج 365" طقس اليوم السبت، فضلًا عن عدد من النصائح للمواطنين بشأن ظاهرة خطيرة حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ستضرب مدن ومحافظات مصر، على مدار الأسبوع الجاري ابتداءً من الأحد المقبل، وذلك بالتزامن مع سقوط أمطار غزيرة وتجمع الشبورة المائية الكثيفة خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية بكثافة، محذرة هيئة الأرصاد الجوية بتوخي الحظر أثناء قيادة السيارات حفاظا على سلامة المواطنين من الشبورة المائية التي تعد "ظاهرة خطيرة" في ذلك الوقت.

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر اعتبارا من يوم الأحد المقبل 13 يناير حتى الأربعاء 16 يناير، أن تنشط الرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد هدوءا نسبيا في سرعات الرياح يوم الإثنين المقبل، على أن يعاود النشاط مرة أخرى يومي الثلاثاء والأربعاء، يصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، عن المعدل الطبيعي، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ويكون مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد. كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة. وتنصح الهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال هذه الفترة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة حتى شمال الصعيد ويكون دافء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار غربا، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد والقاهرة في نهاية الفترة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. و درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مدن ومحافظات مصر: الصغرى العظمى القاهرة 09 21 شبين الكوم 08 20 طنطا 08 20 دمنهور 07 19 الإسكندرية 07 19 بلطيم 08 19 مطروح 06 19 السلوم 05 17 سيوة 04 19 بورسعيد 10 19 دمياط 10 19 الزقازيق 04 21 الإسماعيلية 04 21 السويس 09 20 العريش 04 18 رفح 05 18 رأس سدر 10 19 نخل 06 20 نويبع 15 22 طابا 10 20 كاترين 07 18 الطور 08 21 شرم الشيخ 15 23 الغردقة 11 22 مرسى علم 14 22 الفيوم 08 21 بني سويف 07 21 المنيا 08 21 أسيوط 06 22 سوهاج 08 23 قنا 09 23 الأقصر 08 24 أسوان 09 25 أبوسمبل 09 24 الوادي الجديد 06 22 شلاتين 14 25 أبو رماد 13 24 رأس حدربة 14 22 حلايب 15 23 وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة فهي كالآتي: السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 16 إلى 17 درجة مئوية. السواحل الشمالية الغريبة من 15 إلى 16 درجة مئوية. محافظات الوجه البحري والقاهرة من 16 إلى 17 درجة مئوية. محافظات شمال الصعيد من 16 إلى 17 درجة مئوية. محافظات جنوب الصعيد من 19 إلى 20 درجة مئوية. محافظات جنوب سيناء من 20 إلى 21 درجة مئوية.

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