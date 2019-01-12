دواوين الوزارات.. التعليم: امتحان أولى ثانوى التجريبى وفق مواصفات تقيس الفهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزارة الصحة: وزيرة الصحة تتابع استعدادات محافظات "المرحلة الثالثة" لمبادرة 100 مليون صحة العائدون من الخارج على رادار "100 مليون صحة".. الكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية بالمطارات والموانئ.. هالة زايد: القيادة السياسية حريصة على حق المصريين بالخارج فى مبادرات الإصلاح الصحى وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم: التعليم تكشف حقيقة شائعة درجتى الرأفة لطلاب الثانوية "التعليم" تؤكد: امتحان أولى ثانوى التجريبى وفق مواصفات محددة لقياس الفهم وزارة التموين: وزارة التموين: المؤشرات الأولية لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين.. تعرف عليها وزير التموين لـ"الخليج 365 ":إدراج المواليد بالبطاقات عقب الانتهاء من مؤشرات استبعاد غير المستحقين من الدعم .. معدلات استهلاك الأسر والتعليم والكهرباء أهم الخصائص .. وطرح المرحلة الثالثة لجمعيتى منتصف فبراير تعرف على مواعيد صرف السلع المدعمة للمواليد الجدد بالبطاقات التموينية وزارة النقل: وزارة النقل: وزير النقل: نرحب بالقطاع الخاص لدعم الأسطول البحرى ورفع العلم المصرى وزير النقل يعلن التعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى من مجمع ورش ومحطة قطارات وزارة الزراعة: وزارة الزراعة: الزراعة: لا صحة لإقرار أى زيادات على أسعار الأسمدة سواء الشتوية أو الصيفية الزراعة تشكل لجانا مرورية على الخضراوات للحماية من التقلبات الجوية والصقيع وزارة التعليم العالى: وزارة التعليم العالى: التعليم العالى: انطلاق الفوج الـ11 من طلاب جامعة القاهرة لزيارة المتحف المصرى الكبير "امتحانات التصحيح الإلكترونى بعبع الطلاب الغشاشين"..45 حالة غش فقط بامتحانات المنصورة.. ورئيس جامعة الزقازيق: يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة ويؤكد: نسبة امتحانات البابل شيت 98 %.. وحلوان تستأنف الامتحانات غدا وزارة الأوقاف: وزارة الأوقاف: الأوقاف: ندب 12 مديرا بشئون البر ومراكز ثقافية وقطاعات إدارية بـ10 مديريات مختار جمعة يبحث سبل تعظيم استثمارات هيئة الأوقاف وزارة الإسكان: وزارة الإسكان: "الإسكان" تعلن قطع المياه بمدينة بدر من 10 مساء غدٍ السبت ولمدة 6 ساعات تكليف مساعدى نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" بمتابعة مشروعات الإسكان الاجتماعى وزارة القوى العاملة: وزارة القوى العاملة: "القوى العاملة" تشن حملات تفتيشية على 6938 منشأة.. ومحاضر ضد 321 غير مرخصة القوى العاملة تتابع أحوال المصريين المرضى فى قطر

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