شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 12-1-2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة حتى شمال الصعيد ويكون دافء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار غربا، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد والقاهرة في نهاية الفترة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 1-3 درجة مئوية.

ويكون الطقس بارداً بشكل عام، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية.

في جنوب وشرق المملكة، تكون الفرصة واردة مع ساعات العصر والمساء لهطول أمطار خفيفة تشمل مدينة العقبة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية خفيفة الى مُعتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

يبقى لطقس بارداً بشكل لافت ودرجات الحرارة الصُغرى قريبة من الصفر المئوي.

كما يستمر ظهور السحب المتوسطة والعالية، مع استمرار فرص الامطار الخفيفة في جنوب وشرق المملكة تشمل مدينة العقبة.

وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات، تتحول بعد منتصف الليل لتصبح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.