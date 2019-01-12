شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12-1-2019 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة حتى شمال الصعيد ويكون دافء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار غربا، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد والقاهرة في نهاية الفترة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

و درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 09 21

شبين الكوم 08 20

طنطا 08 20

دمنهور 07 19

الإسكندرية 07 19

بلطيم 08 19

مطروح 06 19

السلوم 05 17

سيوة 04 19

بورسعيد 10 19

دمياط 10 19

الزقازيق 04 21

الإسماعيلية 04 21

السويس 09 20

العريش 04 18

رفح 05 18

رأس سدر 10 19

نخل 06 20

نويبع 15 22

طابا 10 20

كاترين 07 18

الطور 08 21

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 11 22

مرسى علم 14 22

الفيوم 08 21

بني سويف 07 21

المنيا 08 21

أسيوط 06 22

سوهاج 08 23

قنا 09 23

الأقصر 08 24

أسوان 09 25

أبوسمبل 09 24

الوادي الجديد 06 22

شلاتين 14 25

أبو رماد 13 24

رأس حدربة 14 22

حلايب 15 23

و درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 33

المدينة 18 30

الرياض 11 21

المنامة 17 20

أبوظبى 16 24

الدوحة 15 22

الكويت 10 16

دمشق 01- 11

بيروت 13 18

عمان 04 13

القدس 06 15

غزة 11 19

بغداد 02 15

مسقط 19 24

صنعاء 05 25

الخرطوم 19 36

طرابلس 08 14

تونس 07 13

الجزائر 04 10

الرباط 05 17

نواكشوط 16 29

و درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 02 06

اسطنبول 03 09

إسلام آباد 04 15

نيودلهي 09 21

جاكرتا 25 31

بكين 05- 06

كوالامبور 23 35

طوكيو 01 08

أثينا 05 12

روما 01- 10

باريس 05 09

مدريد 06- 08

برلين 03 06

لندن 05 10

مونتريال 19- 13-

موسكو 10- 09-

نيويورك 04- 02

واشنطن 02- 03