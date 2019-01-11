أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لمقطع فيديو "مازن وحسام" الجنسي الذي أثار ضجة السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لمقطع فيديو "مازن وحسام" الجنسي الذي أثار ضجة السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت القصة بعدما قام أحد رواد السوشيال بعمل منشور يحتوي على تسجيل لسيدة تتحدث فيه عن علاقة جنسية قامت بها مع اثنين من الشباب يدعون مازن وآخر يدعى حسام .

وقامت السيدة بسرد موقف مضحك بداخل التسجيل بصوتها ما آثار الرأي العام على السوشيال الأيام الماضية.

وجاءت ردود الأفعال على منصات السوشيال ميديا بين المضحك والمستهجن للموقف بأكمله, فمنهم من قال إن ذلك من المؤسف أن يحدث لشبابنا، وأن ما يحدث الآن على منصات السوشيال يعبر عن الانفلات الأسري التام.

فيما أكد عددًا من المتابعين إن وسائل التواصل نفسها هي من أهم الأسباب التي ساقت شبابنا وبناتنا لهذا التصرف وطالب أجهزة الأمن الالكترونية بالبحث عن المذكورين في التسجيل ومحاسبتهم بتهمة انتشار الفاحشة.

فيما جاءت آيضًا بعض الردود المضحكة التي كانت في صورة صور (كوميكس) أغرقت مواقع التواصل الاجتماعي .