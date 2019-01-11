أخبار مصر | عاجل.. توضيح من الحكومة بشأن تسريح العمال وفقا للقانون الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توضيح من الحكومة بشأن تسريح العمال وفقا للقانون الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لتسريح العمال وفقاً لمشروع قانون العمل الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لم ولن يتم تسريح أي عامل وفقاً لقانون العمل الجديد، وأن مشروع القانون يهدف في المقام الأول لحماية كافة حقوق العمال المادية والاجتماعية والحفاظ عليها، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة غضب العمال.
وأكدت الوزارة أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف بالأساس لعلاج عيوب القانون القديم، والعمل على الحفاظ على كافة حقوق العمال، مُؤكدًة على اهتمام مشروع القانون الجديد بمسألة التأمين الاجتماعي واعتبارها جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور حيث ينص على تشكيل المجلس الأعلى للأجور لوضع الحد الأدنى لأجور العمال.
وأشارت الوزارة إلى أن الجزاءات التأديبية للعمال تتدرج بدءا من الإنذار الكتابي والخصم من الأجر الأساسي، مروراً بتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية، والحرمان من جزء منها، وكذلك تأجيل الترقيات، والخفض من المسميات الوظيفة حتى يتم الفصل نهائياً من الخدمة.
وزير القوى العاملة: حل مشكلة مصري توقف صرف معاشه 8 أشهر بإيطاليا
وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن "م.م.ح" من محافظة الشرقية، بتوقف صرف معاشه من مايو حتي ديسمبر 2018 دون معرفة السبب، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة إصابات العمل الإيطالية تم حل المشكلة بعودة معاش المواطن المذكور وقيمته 350 يورو أي حوالي 7000 جنيه مصري.
وأوضح "سعد الدين" أن المواطن اشتكى مرة أخرى من وصول المعاش الشهري، وعدم إرسال متجمد الـ8 شهور بما قيمته 2700 يورو، وتواصل مكتب التمثيل العمالي مرة أخرى مع الهيئة وتمت إزالة الأسباب المسببة لحجز المتجمد، وتحويله على الحساب الشخصي للمواطن ببنك الإسكندرية مع معاش شهر يناير 2019، أي بما يوازي 60 ألف جنيه مصري تقريبا.
وتواصل المواطن مع المستشار العمالي عزت عمران، وأبدى شكرة لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفير إيهاب أبوسريع، القنصل العام بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي على جهودهم في حل مشكلة معاشه المتأخر، وأرسل صورة من أذن تحويل المعاش والمتجمد.
ويقوم المكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بزيارة لمكتب إحدى النقابات العمالية بمدينة ميلانو، للوقوف على بعض المشاكل التي تواجه العمالة المصرية، وتدخل المكتب بدوره الرئيسي لحل تلك المشاكل عن طريقه وبصورة ودية.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أول بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل، فضلا عن عقد لقاءات مع أصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة لديهم بصورة ودية.
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