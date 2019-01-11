شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مأمورين جديدين بمركزي شرطة بني مزار وملوي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قرار بتعيين العقيد محمود الحلواني، مأمورا لمركز شرطة بني مزار، وتعيين العقيد أحمد عبدالهادي، نائب مأمور مركز ملوي للعمل مأمورا ببندر ملوي.

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