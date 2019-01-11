أخبار مصر | "إعلان وتحذير ونصيحة".. بيان هام من هيئة الأرصاد الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إعلان وتحذير ونصيحة".. بيان هام من هيئة الأرصاد الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة من الأحد 13 يناير الجاري وحتى الأربعاء 16 يناير الجاري نشاط الرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية على جميع الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية -في بيان اليوم الخميس- أنه من المنتظر أن تشهد البلاد هدوءا نسبيا في سرعات الرياح يوم الاثنين المقبل، على أن يعاود النشاط مرة أخرى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع الأنحاء عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح بين 3 4 درجات ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ويكون مائلًا للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أيضا خلال تلك الفترة أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.
ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، خلال تلك الفترة بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.
وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة فهي أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنها كالآتي:
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 16 إلى 17 درجة مئوية.
السواحل الشمالية الغريبة من 15 إلى 16 درجة مئوية.
محافظات الوجه البحري والقاهرة من 16 إلى 17 درجة مئوية.
محافظات شمال الصعيد من 16 إلى 17 درجة مئوية.
محافظات جنوب الصعيد من 19 إلى 20 درجة مئوية.
محافظات جنوب سيناء من 20 إلى 21 درجة مئوية.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وصرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأنه لا صحة لما تردد عن وجود موجة جديدة من الصقيع في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.
وأضاف عبد العال، في تصريحات صحفية، أن موجة الصقيع ستنتهي خلال 72 ساعة، ويتحسن الطقس بداية من اليوم حتى السبت المقبل.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 08 18
شبين الكوم 08 18
طنطا 07 17
دمنهور 07 16
الإسكندرية 06 16
بلطيم 06 17
مطروح 06 18
السلوم 04 18
سيوة 06 18
بورسعيد 07 17
دمياط 08 17
الزقازيق 08 17
الإسماعيلية 04 19
السويس 06 18
العريش 06 18
رفح 07 17
رأس سدر 09 18
نخل -01 15
نويبع 10 21
طابا 07 20
كاترين -03 12
الطور 08 19
شرم الشيخ 13 23
الغردقة 13 23
مرسى علم 12 22
الفيوم 06 18
بنى سويف 06 18
المنيا 05 18
أسيوط 06 19
سوهاج 06 20
قنا 06 20
الأقصر 07 21
أسوان 08 23
أبوسمبل 09 23
الوادي الجديد 10 20
شلاتين 13 24
أبو رماد 12 23
رأس حدربة 12 21
حلايب 13 22
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