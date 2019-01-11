شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون بـ«المحلة»: موظفو مجلس المدينة رفضوا إنقاذ سيدة من البرد.. والمحافظ: لم تطلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب والاستياء بين سكان مدينة المحلة، ودشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى حملة ضد محافظ الغربية هشام السعيد مطالبين بمحاكمته بسبب رفض الموظفين بمجلس مدينة المحلة انقاذ سيدة مسنة من برودة الجو، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتوفيت الحاجة مني طلعت الششتاوي أبو الغيط، مواليد عام 1965، من منطقة سوق اللبن أمام حى اول المحلة وسط استياء وغصب الجميع من المحافظ ورئيس المدينة.

في المقابل، قال هشام السعيد، محافظ الغربية، فى بيان صحفي، إن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية كما أفادت التقارير الطبية وأكد انه سيتحرى الموضوع.

وأوضح أن السيدة تتردد علي المنطقة بصفة مستمرة وأنها تقوم بإطعام القطط وهى لم تلجأ نهائيا لأحد في طلب أي مساعدة.