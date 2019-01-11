شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انقطاع المياه عن 4 مناطق فى القاهرة لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق تقسيم النصر للسيارات بـ"وادى حوف – مساكن الضباط – منطقه المصانع بعزبة زين - منطقه الملاء بعزبه الوالدة" لمدة 12 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غدًا السبت وحتى الساعة العاشرة مساءً، نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000مم بشارع النصر للسيارات بوادى حوف.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن سبب الانقطاع يرجع لتحويل مسار خط المياه الرئيسى، وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.