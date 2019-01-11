شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات وقطع غيار بـ3.4 مليار جنيه في ديسمبر 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة أشرف عبدالعزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر ديسمبر 2018 عن 8898 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 1 مليار و792 مليونا و572 ألفا و629 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 392 مليونا و276 الفا و860 جنيها كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 337 مليونا 260 ألف و389 جنبها وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و259 ألفا و721 جنيها وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال ديسمبر 2018 نحو 804 مليون و796 ألف و970 جنيها.

وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 335 مليونا و817 ألفا و186 جنيها.

وخلال نفس الشهر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1088 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 985 مليونا و661 ألف و578 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 29 مليون و444ألف و130 جنيها وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 142 مليونا و359 ألف و749 جنيها، بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات 171 مليون و803 ألف و879 جنيه .

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 79 مليونا و178 ألف و797 جنيها.

في جانب آخر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 932 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر ديسمبر 2018 بقيمة بلغت 700 مليونا و938 ألفا و543 جنيها وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 22 مليونا و573 ألف و387 جنيها وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 62 مليونا و98 ألف و649 جنيها وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة عنها 84 مليون و672 ألف و36 جنيه كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 19 مليونا و484 ألف و913 جنيها.

وخلال شهر ديسمبر 2018 أيضا تم تحصيل مبلغ 146 مليون و749 ألف و299 جنيها رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع غيار السيارات وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر ديسمبر لعام 2018 حوالى 3 مليار و479 مليون و172 ألف و750 جنيه ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 444 مليونا و294 ألف 377 جنيها ويبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 541 مليون و718 ألف و787 جنيها ورسم التنمية 75 مليونا و259 ألفا و721 جنيها والرسوم والغرامات الأخرى 146 مليون و749 ألف و299 جنيها ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر ديسمبر 2018 حوالى مليار و208 مليون و22 ألف و184 جنيه.

كما يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر ديسمبر 2018 حوالى 434 مليون و480 ألف و896 جنيها .