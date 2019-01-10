شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء غدًا عن مدينة دسوق 3 ساعات للصيانة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق عن فصل التيار الكهربائي غدًا الجمعة لفصله عن مغذي المحول رقم ٣ جهد ٦٦-١١ ك ف، بمحطة محولات دسوق من السادسة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا.
وأفاد بيان الوحدة، أن ذلك يأتي للصيانة الدورية اللازمة بالمحطة وتركيب محولات جهد ١١ ك.ف.
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