شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء غدًا عن مدينة دسوق 3 ساعات للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق عن فصل التيار الكهربائي غدًا الجمعة لفصله عن مغذي المحول رقم ٣ جهد ٦٦-١١ ك ف، بمحطة محولات دسوق من السادسة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا.

وأفاد بيان الوحدة، أن ذلك يأتي للصيانة الدورية اللازمة بالمحطة وتركيب محولات جهد ١١ ك.ف.