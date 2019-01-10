شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة مداهمة مصنع مخدرات يرفع على مدخله آيات قرآنية فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داهمت الشرطة مصنع مخدرات بالإسكندرية ولاحظت تعليق صاحب المصنع لآيات قرآنية على مدخل مصنع المخدرات المضبوط.

وضبطت الشرطة بداخله مخدرات في الاسكندرية حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فى الآونة الأخيرة عناصر تشكيلاً عصابياً لتصنيع مخدر الحشيش ، مستغلين علاقاتهما ببعض مصنعى ومنتجى ذلك المخدر بدولة إنتاجه ، ورصدت المتابعة عدة سفريات لزعيم التشكيل لهذه الدولة مستغلاً جنسية زوجته ، وإعدادهما مكبس لإنتاج ذلك المخدر لمضاعفة كمياته ، وتم رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي.

وتبين أن المتهمين هما "حسن.ع" مالك شركة لصناعة الصابون والزيوت في العامرية ، و"محمد.م" عامل بالمصنع ومقيم اللبان ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وضبطهما أثناء تواجدهما بالمصنع المأذون بتفتيشه.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مكبس يدوى بمشتملاته كاملة ، يستخدم فى كبس وتهيئة وإعداد وتصنيع مخدر الحشيش ، و110 طربة لمخدر الحشيش وزنت سبعة وعشرون كيلو وخمسمائة جرام، وكمية كبيرة من المواد لإستخدامها فى تصنيع المواد المخدرة "زيوت – حنة –لبان مر"، و"فرن كبير الحجم ، خلاط كهربائى ، ميزان حساس "، وكمية من الأكياس البلاستيكية الشفافة لتغليف طرب الحشيش المصنعة ، وسلاح أبيض عبارة عن مطواه وهاتفي محمول، ومبلغ مالى.