مصر | دعوى تطالب بإلغاء قرار نقيب المحامين بشأن تجديد كارنيهات 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى تطالب بإلغاء قرار نقيب المحامين بشأن تجديد كارنيهات 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام المحامي محمد عبدالمجيد، اليوم الخميس، طعنَا بمجلس الدولة وكيلًا عن هشام فوزي عبدالمنعم، مطالبًا بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء قرار نقيب المحامين بخصوص تجديد كارنيهات 2019 للمحامين.

واختصم الطعن كلًا من نقيب محامين مصر بصفته، ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية.

وقال الطعن، إن اختصام وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم، لإلزامهم أن يصدر الحكم في مواجهتهم لتنفيذه بعد اعتياد المطعون ضده الأول نقيب المحامين على مخالفه أحكام القضاء المصري.