شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ ضد النائب هيثم الحريرى لظهوره على القنوات الإرهابية لمهاجمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، لتعمده الظهور على القنوات الإرهابية والمهاجمة لمصر.

وقال البلاغ إن المبلغ فوجئ بهيثم الحريرى والذى يحمل عضوية مجلس النواب بمحاولته ضرب استقرار الدولة المصرية أكثر من مرة مستغلا تلك العضوية التي يتشرف بها كعضو برلمانى، فإذا به يظهر على العديد من الشاشات الإخوانية المعلوم ميولها السياسية نظرا لكونها ممولة من المخابرات القطرية وذلك لمهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة وما تقوم به من إجراءات إصلاح اقتصادى .

وأضاف البلاغ أن المبلغ ضده قام بإجراء مداخلة تليفونية قبل عدة أشهر مع قناة العربي التي يمتلكها عضو الكنيست الإسرائيلى والمستشار الخاص لأمير قطر عزمي بشارة فور إعلان مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فإذا بالحريري يسارع بالسير على وتيرة الإخوان واصفاً برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة بأنه مضر بالاقتصاد المصري وخضوع من الدولة المصرية مدعياً أن هذا يعد جزءا من تقديم فروض الطاعة والولاء لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض الصندوق دون الأخذ فى الاعتبار عجز الموازنة وما تقوم به تلك القرارات الإصلاحية من انعكاسات على الاقتصاد المصري وما تنتجه من معدلات نمو للاقتصاد المصرى .

وأوضح البلاغ أن المبلغ ضده يغض البصر دائما عن أى مكاسب اقتصادية أو عمل جاد تقوم به الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادي وتلك لم تكن المرة الأولى التى يظهر فيها المبلغ ضده على تلك القنوات المشبوهة فقد سبق له الظهور على قناة الشرق الإخوانية التى يديرها الهارب أيمن نور والتى اعتاد الظهور عليها لمهاجمة مجلس النواب الذي يتشرف المبلغ ضده بعضويته، مما يؤكد على وجود تعاون مشترك بين المبلغ ضده وهؤلاء الداعمين لضرب استقرار مصر والتشكيك دائما فى إدارتها والقائمين عليها وذلك ثابت جميعه فى كافة ما يبديه ذلك المبلغ ضده سواء فى البرلمان أو أمام الشاشات أو على وسائل التواصل الاجتماعى .

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية نحو مخاطبة مجلس النواب لاستصدار الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم أبو العز الحريرى والتحقيق فى الواقعات محل البلاغ ومنعه من مغادرة البلاد وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.