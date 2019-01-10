شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلن تركيب 40 ألف عداد ذكي بالإسكندرية مجاناً (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصرى اليوم» الخطوات التجريبية التي تقوم بها وزارة الكهرباء لتحويل شبكة التوزيع إلى «شبكة ذكية»، حيث تم تخصيص 6 مناطق موزعة على المحافظات للبدء في تركيب 250 ألف عداد ذكي، بنظام كامل لأول مرة في مصر، كان من نصيب شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء 40 ألف عداد، لتركيبها في إحدى المناطق التابعة لإدارة الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية.

ووسط حالة من الترقب من جانب الأهالي، بدأت الوزارة في تغيير العدادات القديمة بأخرى ذكية، مجاناً، بعد تركيب عدادات وأجهزة استشعار عن بعد في جميع أنحاء الشبكة بالمنطقة، وبدأت بالفعل في قراءة جميع بيانات العدادات التي تم تركيبها من خلال نظام مراقبة عن بعد.

وقال حمدي عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية، إنها بدأت تركيب ما يقرب من 4 آلاف عداد جديد، ضمن المرحلة الثانية للمشروع التجريبي لتحويل الشبكة الكهربائية لـ«ذكية»، بالتعاون مع شركة هواوي الصينية، وذلك بمنطقة الإبراهيمية، وسيتم استكمال تركيب 39 ألفا و250 عدادا، خلال الفترة المقبلة بتكلفة تقديرية 200 مليون جنيه.

وأضاف عكاشة، لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة نجحت في خفض معدلات الأعطال داخل نطاقها وبشكل ملحوظ، مشيرا إلى أنه تم ضخ 139.7 مليون جنيه استثمارات لأول مرة في تاريخ الشركة التي تعمل من منطقة أبوقير شرقاً حتى مدينة الحمام غرباً بمساحة 2900 كيلو متر مربع، وتضم حوالى 2.717 مليون مشترك.

وأكد «عكاشة»، أن الشركة تعمل على توفير الطاقة المستدامة من كافة المصادر لجميع العملاء، وفقا للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال تبني سياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة، اعتماداً على قدرات الشركة البشرية والتوجه نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 11824 متر كابلات «جهد متوسط» مختلفة المقاطع، و5653 متر كابلات «جهد منخفض»، وحوالي 31479 متر كابلات هوائية، وما يقرب من 18 محولا مختلفا، و115 عمودا، و4 كيلومترات موصلات بتكلفة حوالى 21 مليون جنيه.

من جانبه، شدد محمود بركات، نائب رئيس الشركة للشؤون الفنية، على أهمية مشروع تحويل الشبكة القومية للتوزيع لـ«شبكة ذكية»، لأنها ستعود بالنفع على المواطن من خلال التحكم الكامل في استهلاكه، وعدم حدوث أخطاء في قيمة الفواتير، كما سيقلل من نسب حدوث الأعطال، وكذلك سرعة تحديد السبب في العطل والعمل على إصلاحه بشكل فوري، كما سيساعد الدولة على وقف سرقات التيار وتوفير كافة وسائل السداد الحديثة للتسهيل على المواطن في سداد الفاتورة وإمكانية الفصل الفوري على المشتركين المخالفين، وغيره.

ولفت «بركات»، إلى أن معدلات الأعطال للجهد المتوسط انخفضت نتيجة الالتزام بالخطة الاستثمارية السنوية، حيث تم التوسع في تركيب العدادات الكودية والتي بلغت حوالي 471559 عدادا، وكذلك العدادات مسبقة الدفع والتي بلغت حوالى 337361 عدادا.

وأشار «بركات»، إلى أن الشركة تهدف لتطوير مركز تحكم شرق بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه، ويضم 10 محطات محولات و30 موزعا، كما تقوم الشركة بتطوير مركز تحكم غرب الإسكندرية ويضم 14 محطة محولات و60 موزعا، بجانب تركيب 300 ألف عداد ذكى في غرب الإسكندرية بدعم من مشروع القرض الخارجى بالاشتراك مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولى بـ65 مليون دولار، لافتاً أن عدد المكثفات المركبة بالشبكة بلغ 3081 لوحة مكثفات، ما حقق وفراً سنوياً في الطاقة مقداره 10610.25 ميجاوات/ ساعة.

فيما أكد محمد الحسيني، نائب رئيس الشركة لنظم المعلومات، إنه تم إنشاء 32 محطة فوتوفلطية بإجمالي قدرة 958 كيلو وات/ الساعة، لتكون نسبة الوفر المحقق منها سنوياً حوالي 1573843.5 كيلو وات/ ساعة، كما أنشأت الشركة 4 محطات فوتوفلطية على أسطح مبانيها بأبوقير، وبرج العرب «تحكم»، وبرج العرب «شبكات»، مبنى القباري «شبكات»، كما تم إنشاء أول محطة حرارية بأكاديمية البحث العلمي ببرج العرب بقدرة توليد 1 ميجاوات، وتحلية 250 مترا مكعبا من المياه يوميا وبلغ عدد اللمبات الليد المركبة 1095054 لمبة، ما حقق 72 ميجاوات وفراً سنوياً في القدرة.

وأشار «الحسيني»، إلى أن الشركة ساهمت في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في نطاق الإسكندرية، ومن بينها التغذية الكهربائية لمشروع بشاير الخير «1» وبعض المباني الخدمية، فضلاً عن مشروع بشاير الخير 2، وجار إنشاء مشروع بشاير الخير «3».

كما قامت الشركة بتغذية مشروعات الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومحطة صرف صحي الحمام وتغذية مشروع المبنى الإداري لمحافظة الإسكندرية، لافتاً إلى أن أبرز المناطق المستفيدة من تطوير الشبكات بالإسكندرية خورشيد والزوابدة والسيوف والعجمي وأبوقير.