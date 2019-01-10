انت الان تتابع ميراث الرؤساء.. ننشر أسماء أصحاب كبائن المنتزه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القائمة تشمل أعضاء فى مجلس قيادة ثورة 52 وأبناء عبد الناصر والسادات ورئيس وزراء مبارك ونجله ورجال أعمال.. والسياحة تتهمهم بإهدار الملايين على الدولة

صورة ضوئية من الكشوف الخاصة بأسماء 206 من شاغلى كبائن المنتزه المقرر إخلاؤها بالقوة، حصلت "التحرير" على نسخة منها، كشفت عن وجود أسماء تقلدت مناصب هامة، من بينهم بعض رموز ثورة 52، وأيضا شخصيات بارزة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك ورجال الدولة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يتقدمهم نجله، وعدد من رجال المال والأعمال، والذين اتهمتهم وزارة السياحة بالامتناع عن دفع مستحقات الدولة والمقدرة بـ130 مليون جنيه كقيمة إيجارية للكباين، والتى كانت ممنوحه لهم مقابل 6 آلاف جنيه سنويا.

قرار وزارة السياحة بإخلاء الكبائن بالقوة تضمن إخلاء 13 كابينة بمنطقة الحرملك وهم لـ"عمرو همام أحمد عبدالرحمن رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق، وكبينته ملاصقة لكابينة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والتى استعادتها الوزارة مطلع الأسبوع الجار. كما شمل القرار ورثة الوزير منصور حسن – وزير سابق

قرار وزارة السياحة بإخلاء الكبائن بالقوة تضمن إخلاء 13 كابينة بمنطقة الحرملك وهم لـ"عمرو همام أحمد عبدالرحمن رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق، وكبينته ملاصقة لكابينة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والتى استعادتها الوزارة مطلع الأسبوع الجار. كما شمل القرار ورثة الوزير منصور حسن – وزير سابق فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات وراوية وسلمى وعاليا رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى عهد مبارك، وورثة الدكتور محمد أشرف أبوالوفا مروان، ومحمود أبو النصر ومحمد العتال وعادل عباس عبدالوهاب، وسهام محمد السبكي، وورثة المشير عبدالحليم أبو غزالة وورثة مشهور أحمد مشهور وورثة المشير محمد عبدالغني الجمسي وسعاد محمد السبكي، وورثة الأمير عبدالله المبارك الصباح. كما تقرر إخلاء الطريق الإداري بشاطئ "الجزيرة" وعددها 5 شاليهات هي لورثة زكريا محيي الدين، ووثة اللواء حسين الشافعي، وورثة عبداللطيف البغدادي، وورثة كمال الدين حسين، وورثة الرئيس محمد أنور السادات. كما قررت وزارة السياحة إخلاء 7 كبائن بمنطقة "رمسيس" بشكل إجباري من ضمنها كابينة ورثة رجل المخابرات فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، صلاح نصر كما شمل القرار إخلاء 9 كبائن بمجمع "الغزال السياحي" إخلاء 27 كابينة بالقوة الجبرية بشاطئ نفرتيتي وإخلاء 53 كابينة بشاطئ "كيلوباترا" إخلاء 113 كابينة بشواطئ "سميراميس وعايدة" كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قد أصدرت القرار رقم783 بإخلاء كبائن شاطئ سميراميس، لتهالكها وتقرر تعويض مسددي الإيجارات بكبائن بديلة والقرار رقم 783 لسنة 2018 بإخلاء الكبائن غير المسدد شاغلوها القيمة الإيجارية. كما أصدرت شركة المنتزه بيانا سابقا تحذر فيه من الخطورة الداهمة لكبائن سميراميس بناء على التقرير الصادر من المكتب الهندسي الذي تم التعاقد معه فى أكتوبر 2017، والذى أوصى تقريره بالإخلاء لعوامل التعرية. من خندق المكس لكبائن المنتزه.. «الإخلاء إجباري» ورد حينها معتز حجاج، محامي المتضررين، قائلا إن شاغلي الكبائن يقومون بإيداع الإيجارات بخزائن المحاكم منذ قرار وزير السياحة رقم 304 لسنة 2013، بالإخلاء وامتناع الشركة عن تسلم الإيجارات، مضيفا أن شركة المنتزه حينذاك قامت بإرسال خطابات للشاغلين تطالبهم فيه بسداد مبلغ "من تحت الحساب" الخاص بالقيمة الإيجارية لسعر المتر بالكابينة، 1000 جنيه للمتر، على أن يتم تشكيل لجنة لتحديد القيمة الحقيقية فى وقت لاحق والتى لم تحدد سعر المتر رغم مرور 5 سنوات من تشكيلها بالفعل.

وأضاف "حجاج"، امتثل بعض شاغلي الكبائن بسداد 1000 جنيه حتى عام 2017 وطالبوا الشركة بتسلم الإيجارات لكنهم واصلوا رفضهم حتى صدر قرار الوزيرة رقم 783 لسنة 2018 بالإخلاء الجبري. إخلاء كابينة رئيس شركة المنتزه الأسبق علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق كان قد كتب عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" مطلع الأسبوع الجار، أنه تسلم إخطارا من مدير منطقة قصر المنتزه، بإلغاء ترخيص كابينة خاصة به في منطقة المنتزه بالإسكندرية، وأنه سيتم إخلاؤها جبريا، متسائلا هل يمكن إنهاء خلاف قانوني ما زال منظورا أمام المحاكم!" وتابع: "وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي، ورجاء سرعة إخلاء الكابينة وإلا سيتم الإخلاء الجبري للوحدة". علاء مبارك بعد إخلاء كبينته في المنتزه: مبروك عليكم

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