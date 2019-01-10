شاهد فى دقيقة.. مواصفات تابلت طلاب أولى ثانوى وطريقة استخدامه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استعداداتها لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى خلال الأيام القليلة المقبلة، ويقدم "الخليج 365" فى 10 معلومات أبرز مواصفات جهاز التابلت حسب ما أعلنته الوزارة وطريقة استخدامه. يذكر أنه سيتم تسليم طلاب مدن القناة التابلت خلال الأيام القليلة المقبلة. - التابلت سيكون ماركة سامسونج - مقاسه 10 بوصة - مؤهل للاتصال بالإنترنت - مجهز للكتابة بقلم إلكترونى لتسهيل سرد الموضوعات وحل المسائل الرياضية - لا يتطلب مهارات خاصة - لن يعتمد على شبكة الإنترنت داخل المدارس لأنه مجهز بشبكات داخلية مع جهاز كمبيوتر - توفير خادم داخل كل مدرسة ثانوية - يستطيع الطالب خارج المدرسة تصفح المحتوى من خلال بنك المعرفة

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