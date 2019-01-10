أخبار مصر | حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10/1/2019 في مدن ومحافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10/1/2019 في مدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، خدمة لقرائها، حالة الطقس المتوقعة المتوقعة اليوم الخميس 10/1/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بالتزامن مع بدء موجة الصقيع والبرودة الشديدة، وسقوط أمطار غزيرة تصل للثلوج على عدد من المحافظات الساحلية والحدودية، وإعلان محافظات مصر حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار وسرعة شفطها وكسحها من الطرق في الحال دون إعاقة حركة المواطنين.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فسيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

- رئيس هيئة الأرصاد الجوية يكشف عن موعد انتهاء الأمطار

وتوقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية على كافة البلاد بدءً من أمس، بسبب انحسار سرعة الرياح على البحار، وسطوع الشمس بدرجة أكبر مع تراجع كمية السحب المنخفضة والمتوسطة.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات له، إن السواحل الشمالية ستشهد أمطارا خفيفة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية سقوط أمطار غزيرة وتساقطًا للثلوج في بعض المناطق، محذرًا من استمرار البرودة على كافة أنحاء الجمهورية من الخامسة مساءً وحتى صباح اليوم التالي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 07 18

شبين الكوم 07 17

طنطا 07 17

دمنهور 08 16

الإسكندرية 09 16

بلطيم 09 16

مطروح 06 16

السلوم 04 17

سيوة 03 17

بورسعيد 09 16

دمياط 09 16

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 06 19

السويس 07 18

العريش 07 17

رفح 07 16

رأس سدر 11 18

نخل 00 14

نويبع 05 19

طابا 07 17

كاترين -03 15

الطور 10 19

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 10 21

مرسى علم 11 21

الفيوم 06 18

بني سويف 06 18

المنيا 05 18

أسيوط 05 18

سوهاج 06 19

قنا 06 19

الأقصر 06 20

أسوان 07 21

أبوسمبل 07 22

الوادي الجديد 07 20

شلاتين 12 24

أبو رماد 13 23

رأس حدربة 13 21

حلايب 14 22