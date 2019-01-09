شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الـ10.. "الكهرباء" تنتهى من 3 محطات بالصعيد يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لـ"الخليج 365" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان وزارة "الكهرباء" الانتهاء من 3 محطات محولات جهد 500 كيلو فولت بالصعيد يونيو المقبل، بالإضافة إلى القبض على مستريح جديد بالقليوبية بعد استيلائه على 20 مليون جنيه من أموال المواطنين.

استمرارا لجهود وزارة البيئة فى منع الإتجار غير المشروع فى الحياة البرية، نجح فريق من محمية وادى الريان بقطاع حماية الطبيعة فى إعادة إطلاق ذئب مصرى من فصيلة "ابن أوى" المهدد بالانقراض إلى بيئته الطبيعية بصحراء محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع فريق الإسكندرية لإنقاذ الحيوانات البرية والسلاحف.

خاطب مجلس نقابة الصيادلة، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والتصديق، وذلك لإخطارهم بأن كل من: الدكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة والقائم بأعمال نقيب الصيادلة، والدكتور محمد عصمت أمين عام النقابة، والدكتور أحمد محمد عبدالله عبيد أمين الصندوق، هم أصحاب التوقيعات المعتمدة لدى الجهات المختلفة.

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، من ضبط مستريح لقيامه بالنصب على الأهالى، حيث جمع أموالهم بحجة توظيفها فى تجارة السيارات والعقارات، أخطرت النيابة التى تباشر التحقيق مع المتهم.

أعلن جيف بيزوس، الرئيس التنفيذى لشركة أمازون، انفصاله عن زوجته الروائية ماكينزى بيزوس، بعد زواج دام 25 عاما، فى بيان نشره عبر حسابه على تويتر، ولكن لم يذكر البيان ما سيحدث لثروته البالغة 140 مليار دولار أمريكى.

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة جلب 915 طربة لمخدر الحشيش عبر ميناء نويبع البحرى.

أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه سيتم الانتهاء من 3 محطات محولات جهد 500 كيلو فولت بالصعيد فى 30 يونيو القادم، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير شبكة نقل الكهرباء للقضاء على مشاكل انخفاض الجهد التى ينتج عنها انقطاعات ببعض محافظات الصعيد.

أعلنت غرفة إدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد عبد الله، استئناف حركة الصيد بميناء الصيد بالبرلس، والدخول والخروج، بعد 6 أيام من التوقف بسبب الأحوال الجوية الصعبة، التى شهدتها المحافظة من أمطار غزيرة ورياح شديدة وارتفاع فى حركة المد والجزر.

عقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بعد ظهر اليوم ، اجتماعا مع مديرى المناطق على مستوى الجمهورية بحضور نواب رئيس الهيئة ورؤساء الإدارات المركزية لمتابعة انتظام حركة مسير القطارات والصيانة الدورية للوحدات المتحركة وكذلك تقدم الأعمال بمشروعات التطوير، التي تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة والتى تتضمن تطوير نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

أكد الجهاز الطبي لنادي انبي أن تشخيص إصابة صلاح سليمان مدافع الفريق، هو قطع فى الرباط الصليبي للركبة، بعد خروجه مصاباً من مواجهة الفريق البترولي وطلائع الجيش التى انتهت منذ قليل وحسمها إنبي بهدف نظيف.

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس قائمة الفريق التى تواجه اتحاد طنجة المغربي يوم الأحد المقبل بذهاب دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية.

للاسكواش و عودة قوية لفارس الدسوقي بعد غياب 14 شهرا

شهدت بطولة CCI والتي تقام بمدبنة مومباي بالهند منذ 8 يناير وحتى الثاني عشر من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تبلغ 77 ألف دولار ، تأهل 3 لاعبين مصريين إلى الدور ربع النهائي.

واصل النجم المصرى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي حصد الجوائز الفردية، فبعد أقل من 24 ساعة على تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا 2018 للمرة الثانية، حصد النجم المصرى جائزة العربى المتميز ضمن حفل جوائز محمد بن راشد أل مكتوم للإبداع الرياضى، جاء ذلك خلال الحفل الكبير الذي نظمته الجائزة ظهر اليوم الأربعاء فى مركز دبى التجارى العالمى.

من حين لآخر نسمع عن واقعة سرقة شقة سكنية، وتكون بطلة الواقعة الخادمة، فبعد توفير مالك الشقة فرصة عمل كريمة لها ترد الأخيرة على الإساءة بالإحسان، وبدلا من حفاظها على مكان عملها تقوم بسرقته بمفردها وربما مساعدة آخرين، وقد تتطور الأحدث أثناء ارتكاب الواقعة وتتحول جريمة من سرقة لسرقة مقترنة بقتل.

عقب إسناد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تنظيم ملف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد منافسة مع جنوب أفريقيا، حيث حصلت مصر على 16 صوتًا مقابل صوت لجنوب أفريقيا، حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة هانى أبو ريدة، بالتنسيق مع الجهات المسئولية 5 محافظات لاستقبال البطولة 2019، التى تقام فى الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو، وهى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

تنطلق غدا فعاليات النسخة الأولى من المعرض العقارى الأكبر فى الشرق الأوسط "IPS" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة كبرى الشركات العقارية.

شهدت مستشفى الجامعة تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى عملية ولادة قيصرية ناجحة لخمس توائم أربع أولاد وأنثى بالمستشفى الجامعى بمدينة المعبر.

هاجمت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، هيلارى كلينتون خطاب الرئيس دونالد ترامب الذى ألقاء مساء أمس ودافع فيه عن رغبته فى بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وافق مجلس الشورى على قصر عقد النكاح لمن دون الثامنة عشرة ذكراً كان أو أنثى على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن.

نجحت مديرية أمن الأقصر في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مدرسة مهجورة بالأقصر.

منع عدد من البودى جارد التابعين لنقيب الصيادلة المحبوس حاليا، والموقوف بقرار من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، أعضاء المجلس المنتخبين، من دخول مقر النقابة، بعد إغلاق بوابة حديقة اتحاد المهن الطبية المتواجد بها مقر النقابة العامة للصيادلة.

نشر المركز الإعلامي لمجلس للوزراء، فيديو جديد منذ قليل علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن ترشيد استهلاك المياه والتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه .

واصل عدد كبير من المتابعين التفاعل مع هاشتاج "تميم عدو مصر" الذى جاء ضمن قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات القليلة الماضية، والذى يفضح نوايا أمير الإرهاب القطرى فى محاول إفشال فرحة المصريين بالفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، من خلال ما تم مع قناة "بى إن سبورت" الرياضية التى قررت التوقف عن البث.

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، الأربعاء، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط إرهابى، وذلك إثر شنها عملية استباقية أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين واعتقال آخر فى القطيف شرقى المملكة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية مشروع تنقية المياه بمصرف "كيتشنر"؛ بهدف استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، بقيمة 148.3 مليون يورو، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء استعدادات الوزارة للتجهيز للتأمين الطبى لفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى من المقرر أن تستضيفها مصر خلال العام الجارى، بمشاركة 24 منتخباً إفريقياً، ومشجعيهم.

ذكرت إذاعة فرنسا الدولية (إر إف إي) أن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 يعكس قدراتها المتنامية على تنظيم البطولات الكبيرة وسيمثل فرصة ليرى العالم الملاعب الجديدة التى تم تشييدها، منوهة بامتلاك مصر للسعة الفندقية التى تمكنها من استضافة هذا الحدث باعتبارها دولة سياحية كبرى.

سلطت صحيفة "التايمز" البريطانية، الضوء على مطالبة السلطات المصرية للمتحف الوطنى فى اسكتلندا بتقديم أدلة تثبت قانونية امتلاكها لحجر جيرى من الهرم الأكبر "خوفو"، والمقرر أن يتم عرضه كجزء من معرض "إعادة اكتشاف مصر القديمة"، فى 8 فبراير المقبل.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط القبض على طاهر حسن الفار صاحب شركة الحسن للمقاولات بمدينة دمياط الجديدة المتهم بالحصول على أكثر من 7 ملايين جنيه من مواطنين بقرية أبو جريدة مركز فارسكور ومدينة دمياط الجديدة ومركز بلقاس بمحافظة الدقهلية بداعى استثمارها فى إنشاء مدرسة إعدادية بقرية الركابية التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، وفد من الرئاسة الفرنسية، في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يزور القاهرة خلال الأيام القادمة .

فى إطار الخدمات الذى يقدمها ”الخليج 365” للقراء وحرصا من هيئة الرقابة الإدارية على سرية بيانات المواطنين المبلغ عنها وعدم استخدامها بطريقة غير سليمة، يتم تلقى الشكاوى والبلاغات والمقترحات عن طريق التواصل مع الهيئة باستخدام احدى الطرق التالية:

بدأت العاصفة الثلجية (نورما) التى تضرب لبنان منذ 4 أيام، فى الانحسار بصورة تدريجية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بعدما شهدت البلاد خلال الأيام الماضية تساقطًا كثيفًا للأمطار الرعدية والثلوج واشتداد سرعة الرياح التى وصلت بالأمس إلى 100 كلم/ساعة، فى حين لا تزال عدد من الطرق الرئيسية والفرعية فى عموم البلاد مغلقة جراء الثلوج والتجمعات المائية التى تسببت فيها السيول.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

فى حضور الجماهير

بدأ اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهات المسئولة ووزارة الرياضة دراسة تطبيق التجربة الروسية الخاصة بحضور الجماهير لمباريات أمم أفريقيا 2019 التى تقام فى الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل .

صدمة قوية تلقاها مشجعو النادى الأهلى بعد الإعلان عن إصابة محمد محمود الوافد الجديد للقلعة الحمراء بقطع فى الرباط الصليبى وقطع فى غضروف الركبة خلال مباراة سموحة التى أقيمت مساء الثلاثاء وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس اتحاد الكرة، أن الأهلى أنهى إجراءات قيد حسين الشحات فى قائمته المحلية، ليصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة مع المارد الأحمر فى المباريات المحلية المقبلة.

يدرس مسئولو النادى الأهلى إجراء تغييرات فى الأجهزة الطبية الخاصة بفريق الكرة الأول، بعد تكرار إصابات لاعبي الفريق بشكل مُلفت وآخرها تعرض محمد محمود صانع ألعاب الفريق القادم حديثاً من وادى دجلة لقطع فى الرباط الصليبي.

يلتقي فريق النادي الاهلي في التاسعة من مساء السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية مع فريق فيتا كلوب الكونغولي في افتتاح منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قرر مسئولو النادى الأهلى فتح تحقيق فى تشخيص إصابة محمد محمود صانع ألعاب الفريق الخاطئ خلال مباراة سموحة، والذى أثبتت الأشعة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى وقطع فى الغضروف الخارجى للركبة.

تغلب منتخب اليابان على تركمانستان بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت الطرفين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الأمم الأسيوية 2019.

كشف وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عن قيام الوزارة فى نهاية شهر يناير الحالى ببث تجريبى للأذان الموحد؛ لإعلان الأذان بصوت مميز وشرعى، وذلك بعد تسوية المشاكل الفنية لنظام الأذان الموحد، وفى هذا السياق، تباينت ردود أفعال عدد من النواب حول هذا المشروع ما بين مؤيد ومعارض.

تعد الكثافات الطلابية داخل المدارس بمثابة حائط الصد، الذى يواجه أى تطوير فى منظومة التعليم، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهيئة الأبنية التعليمية تواصل وضع حلول ومقترحات لتقليل الكثافات الطلابية تزامنا مع خطة تطوير التعليم التى بدأت ثمارها تظهر بشكل ملحوظ فى المدارس الحكومية.

على بعد ساعة ونصف من قلب محافظة الأقصر، وفى قلب الجبل تقع "قرية الكلابية" بمدينة إسنا جنوباً، والتى تم اختيارها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس السيسى لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ووضعتها وزارة التضامن الاجتماعى بين قائمة 100 قرية فقيرة تستحق الدعم.

شهدت قضية مستريح طنطا فى محافظة الغربية، والذى استولى على 500 مليون جنيه من ضحاياه بحجة توظيفها فى تجارة الغلال، تفاصيل جديدة فى التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد نجيب، رئيس نيابة مركز طنطا، تحت إشراف المستشار الدكتور ياسر هندى، المحامى العام لنيابات غرب طنطا.

"لم يكن يدرى، أن شهادة أمان التى اقتطع ثمنها من قوت يومه، أنها ستكون درع أمان لأسرته ونوايا تسند الحمل عنهم بعد رحيله فى حادث آليم".. هذا ملخص تفاصيل أول تعويض يصرف لأسرة عامل من منتفعى شهادة أمان التى أطلقتها الدولة بغرض تأمين حياة كريمة للمواطنين الذين يعملون فى مهن حرة.

تشهد مختلف أنحاء الجمهورية استقرار نسبى فى الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، بعد موجه من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ونشاط للرياح، فيما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع مع استمرار انخفاض درجات الحرارة .

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء؛ لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، لإتاحة تمويل ميسر لمشروع دعم تطوير القطاع الخاص فى مصر، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

قال وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هيرمان" إن جماعة الإخوان الإرهابية تتبنى مواقف لا يمكن التوفيق بينها وبين مقتضيات الدستور الألمانى، لذلك يتعين على الدولة أن تكون يقظة بهذا الشأن".

كشف الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر جمادى الآخر سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 4 فبراير المقبل.

دار الإفتاء: مياه الصرف الصحى طاهرة حال معالجتها بالليزر

أعلنت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية، أن تنقية مياه الصرف الصحى، باستخدام الليزر الذى يمثل أبرز وسائلِ التنقية الحديثة فى تطهير مياه الصرف الصحى من النجاسة وتغيرات الطعم واللون والرائحة؛ فإنها تصبح طاهرةً يصحُّ بها رَفْعُ الحدث وإزالةُ النجس وقضاء المطالب الحياتية.

بالدقهلية إلى12 وحدة

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، زيادة وحدات علاج فيروس C بمحافظة الدقهلية، من 5 وحدات إلى 12 وحدة، وذلك لتسهيل علاج المواطنين بالمحافظة، ورفع المعاناه عنهم لتلقى العلاج اللازم أثناء وبعد إجراء عملية المسح الشامل لفيروس C، والتى ستبدء بالمحافظة فى الأول من مارس القادم وحتى نهاية شهر إبريل.

أصيب 17 شخصا يقيمون بزاوية المصلوب بمدينة الواسطى فى انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبرى الواسطى العلوى شمال بنى سويف، صباح اليوم الأربعاء، أثناء مشاركتهم فى تشييع جنازة إلى المقابر شرق النيل.

بدأ منذ قليل إجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية.