"خناقة بالمولوتوف في سوق الخضار".. القبض على 8 متهمين في مشاجرة بـ 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق بأحد المحلات، وكذا مشاجرة بسوق الخضروات بالحي السادس بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة وضبط طرفي المشاجرة.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، بلاغًا يفيد بحدوث مشاجرة ووجود مصابين ونشوب حريق بأحد المحلات بسوق الخضروات الكائن بالحي السادس دائرة القسم.

توجهت قوة أمنية من قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة وقوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "سعد.س"، 40 سنة، مالك محل خضروات، مُصاب بجرح بالرأس وسحجات باليد اليمنى، "علي.أ"، 48 سنة، "خالد.م"، 31 سنة، مُصاب بجرح باليد اليمنى، "ناصر.أ"، 33 سنة، "رمضان.م"، 28 سنة، جميعهم شركاء بمحل الأول، وطرف ثان، "حماده.ف"، مالك محل منظفات، وشقيق "ياسر"، 36 سنة، عاطل، "محمد.ف"، 28 سنة، عاطل، جميعهم شركاء بمحل السادس.

تحريات المباحث توصلت إلى شبب المشاجر هو حدوث مشادة كلامية بين الطرفان لخلاف حول ماسورة صرف صحي أمام المحلات وسرعان ما تطور الأمر تطور لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على الآخر بالضرب مما أدى إلى حدوث إصابة الأول والثالث.

ألقى أفراد الطرف الأول أثناء المشاجرة زجاجات المولوتوف داخل المحل الخاص بالطرف الثاني، مما أدى إلى نشوب حريق أحدث تلفيات بداخله دون إصابات، وتم السيطرة عليه وإخماده.

ضُبط طرفي المشاجرة وبحوزة أفراد الطرف الأول "22" زجاجة فارغة، وبحوزة الثاني والثالث 3 قطع سلاح أبيض "سكين" ، وبحوزة السادس عصا "شومة"، وبحوزة السابع والثامن قطعة سلاح أبيض "سكين".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.