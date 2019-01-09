"هات نص مليون جنيه عشان تشوف ابنك تاني".. الأمن ينجح في تحرير طفل مختطف بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية، في تحرير طفل مُختطف بأسيوط، وتعيده لأهليته سالماُ، وتتمكن من ضبط أحد الجناة.

كان مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط تبلغ، من "سلامة ص. ف"، 38 سنة، تاجر مواشي مُقيم بندر منفلوط بدائرة المركز، باختطاف نجله،" عبدالرحمن"، 12 سنة، عقب خروجه واتصال مجهول به، وطلب مبلغ 500 ألف جنيه كفدية.

على الفور قامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة كلٍ من: "عمرو م. ق"- 37 سنة، تاجر مواشي، وشقيقه "إسلام"، 19 سنة، عامل، و"علاء ر. ح" 20 سنة، عامل، جميعهم مقيمون ببندر منفلوط.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف باتفاقه مع باقي المتهمين الآخرين على اختطاف الطفل للحصول على فدية من والده، وفى سبيل ذلك قاموا باستدراجه بزعم توصيله بمركبة "توك توك" لمنزل جده واحتجازه بمزرعة ملكه، واتصاله بالمُبلغ وطلب مبلغ الفدية، أرشد عن الهاتف المستخدم ومكان المزرعة بزمام بندر منفلوط، وتم تحرير الطفل المختطف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.