محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبر لضبط الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة. وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 41 متهم بحوزتهم 3155 جرام حشيش، 21 جرام هيروين، 570 قرص مخدر، 2968 جرام الأستروكس . وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 8 متهمين بحوزتهم بندقية الية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم-، طبنجة 4 عيار 9 مم ، 23 طلقة مختلفة الاعيرة . وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 41 تاجر مخدرات و8 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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