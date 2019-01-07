أخبار مصر | تعاون مصري روسي لتصنيع الدبابة T-90MS لصالح "الإنتاج الحربي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون مصري روسي لتصنيع الدبابة T-90MS لصالح "الإنتاج الحربي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل إلى مصر، مسؤولي شركة "أورال فاجون زافود Uralvagonzavod"، لعقد توقيع بين أليكساندر بوتابوف المدير العام لأورال فاجون زافود، اللواء دكتورمحمد العصار وزير الإنتاج الحربي المصري، وتسليمه صورة لمُجسّم الدبابة T-90MS.

وكان حظي جناح شركة "أورال فاجون زافود Uralvagonzavod" الروسية لصناعات الدبابات والأنظمة البرية، بزيارات مُكثّفة من قبل وفود وزارة الدفاع المصرية، خلال فاعليات المعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية بالقاهرة EDEX2018، والتي كان سببها دبابة القتال الرئيسية T-90MS، والتي كان إلمام الجانب المصري بتفاصيلها الفنية واضحًا للغاية.

2015

وفي فبراير 2015 وفي حوار صحفي مع أندرو تيرليكوف Andrew Terlikov رئيس المصممين ومدير مصنع "أورال فاجون زافود" حول الدبابة T-90MS قال: "إن مصر تمتلك الدبابة الأمريكية M1A1، ولكن بعد تجديد العلاقات العسكرية التقنية مع روسيا فإنها مُهتمة بالدبابة T-90MS ويُمكن أن تحصل عليها".

وفي مايو 2015 قال أوليج سيينكو Oleg Sienko الرئيس السابق للشركة، قال إن الشركة تفاوضت مع الحكومة المصرية على توطين بعض مصانع المنتجات العسكرية الروسية في مصر والدخول في شراكات مع الشركات المصرية أو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، سواء في مجال تجميع المعدات الحربيه أو قطع الغيار.

وأضاف: "نحن نسعى من خلال المفاوضات مع وزارة الدفاع المصرية لتحديث الأسلحة الروسية والآليات العسكرية الحالية في مصر منذ الستينيات، والتي قدمها الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت".

2017

وفي فبراير 2017، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف Denis Manturov ان روسيا قد وقعت في ديسمبر 2016 عقدا ضخما لتوريد دبابات T-90MS إلى دولة شرق أوسطية، وأنه من المخطط توقيع عقد مع زبون آخر قريبا. واضاف أن الدبابة قد تم تجربتها لمدة سنتين في عدة دول شرق أوسطية.

وفي يونيو 2017 تحدّثت مصادر روسية عن صفقة بين الجنبين المصري والروسي لتوريد عدد 400 - 500 دبابة T-90MS لصالح الجيش المصري، وأكدت أن العقد يتضمن نقل التكنولوجيا للإنتاج المشترك والتجميع محليًا، وفي يوليو 2017 ذكرت شركة "أورال فاجون زافود Uralvagonzavod " في تقريرها السنوي لختام أعمالها لعام 2016، أنها بصدد إنشاء خط لإنتاج وتجميع الدبابات T-90 في مصر.