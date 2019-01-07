بالفيديو .. حوار السيسي كاملا مع قناة CBS في برنامج 60 دقيقة

لقاء السيسي الكامل (مترجم) مع قناة CBS الأمريكية مع المذيع المتألق سكوت بيلي

فقط وحصريا شاهد لقاء الرئيس السيسي مع قناة CBS اونلاين نشرت قناة "CBS" الأمريكية على موقعها الإلكتروني تقريرا يتضمن إجابات من حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حواره مع برنامج "60 Minutes"، الأحد.

وقالت منتجة البرنامج، رداً على سؤال عما إذا كان لدى فريق السيسي أي علم بنوعية الأسئلة قبل الحوار: إنهم "أرادوا الحصول على الأسئلة كافة بشكل خطي قبل المقابلة، وكانت بيني وبينهم مناقشات على مدى نحو شهر، إذ كنت أقول: بالتأكيد لا، لأنها ليست الطريقة التي نعمل بها في برنامج 60 Minutes".

وأضافت: "أدركنا أن لدى السيسي رغبة في الظهور على المسرح العالمي، أراد أن يكون شخصية ظاهرة مع القادة الأقوياء في الشرق الأوسط، ولذلك اقترحنا عليهم أن هؤلاء القادة الأقوياء يأتون إلى برنامج 60 Minutes".

من جانبه، قال مذيع البرنامج سكوت بيلي، رداً على سؤال عما إذا كان هناك أسئلة كان يرى أنها قد تدفع السيسي إلى نزع الميكروفون أو لا تُعجبه: إنه "لا يهمنا ذلك، إذا كان لديَّ سؤال يجب طرحه فعلاً نيابة عن العالم كله، وإذا كان سينزع الميكروفون وسيغادر الغرفة، فسنعتبر هذه إجابته".

وأضاف المذيع أنه لا يعلم هل كان السيسي يعرف ما هو برنامج "60 Minutes" قبل إجراء الحوار أو لا.

وجاءت الأسئلة التي طرحها مذيع برنامج "60 Minutes"، سكوت بيلي وإجابات السيسي عليها، وفقا للتقرير المنشور على موقع القناة الأمريكية على النحو التالي:

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تعاونه هو الأوثق والأعمق مع إسرائيل، أجاب السيسي “صحيح”.

وقال السيسي إن القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي وإن ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين.

وتعهد السيسي بهزيمة المتشددين في سيناء واستعادة الأمن بعد سنوات من الاضطرابات. وأعيد انتخاب السيسي في مارس آذار بعدما حقق فوزا ساحقا في انتخابات لم تشهد وجود معارضة حقيقية.

وتخوض قوات الأمن المصرية معارك مع مسلحين في المنطقة التي تمتد من قناة السويس شرقا إلى قطاع غزة وإسرائيل منذ عام 2013.

وعندما سئل عن سبب عدم تمكنه من القضاء على المتشددين، رد السيسي بالإشارة إلى الصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة في أفغانستان ضد تمرد حركة طالبان.

وتساءل الرئيس السيسي في مصر “ولماذا لم تستطع الولايات المتحدة القضاء على الإرهاب في أفغانستان بعد 17 سنة وصرفت تريليون دولار؟”.

ومنتقدو السيسي يتهمونه بتضييق الخناق على كل المعارضة لكن المؤيدين يقولون إن ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات صارمة لتحقيق الاستقرار في مصر التي شهدت اضطرابات على مدى سنوات بعد أن أطاحت الاحتجاجات بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

وفي المقابلة، نفى السيسي أن مصر تحتجز سجناء سياسيين. وذكرت المحطة أن إحدى الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان تقول إن هناك نحو 60 ألف سجين سياسي في مصر.

وقال السيسي “أنا معرفش هما جابوا العدد ده منين بصراحة… ليس لدينا سجناء سياسيون في مصر”، مضيفا أنه عندما تحاول مجموعة تمثل فئة قليلة فرض فكرها المتطرف “فعلينا أن نتدخل مهما كان عددهم”.

وقالت “سي.بي.إس” إن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مخالفا الرواية الحكومية السابقة بالقول إن آلاف المسلحين كانوا في رابعة”.

وبشأن ما عرضته الحكومة المصرية من قطع أسلحة، قال السيسي “لا اعرف كيف كان هناك 15 أو 16 قطعة سلاح. أريد أن أقول للشعب الأمريكي أن الوضع على الأرض كان من الممكن أن يدمر الدولة المصرية ويتسبب في حالة عدم استقرار هائلة لا يمكن تصورها”.

وبخصوص القتل الذي جرى في رابعة، بحسب تقرير “هيومن رايتس ووتش”، قال السيسي: هل تقول انه تقرير سليم؟ هذا غير صحيح. كان هناك رجال شرطة حاولوا فتح ممرات آمنة ليعود الناس بأمان لمنازلهم.

وفي ما يتعلق بمن أعطى الأوامر في رابعة، رد السيسي، رد السيسي: دعني أسالك هل تتابع عن كثب الوضع في مصر؟ من أين تأتي بمعلوماتك؟ كان هناك الآلاف من المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يوما. لقد استخدمنا جميع الوسائل السلمية لتفريقهم.

وردا على سؤال بشأن الحديث مع مصريين يرفضون تسميته الرئيس، قال السيسي: لا اعرف من هم. هناك 30 مليون مصري نزلوا إلى الشوارع لرفض النظام الحاكم في ذلك الوقت وكان من الواجب الاستجابة لرغبتهم. وللحفاظ على السلام بعد تلك الفترة يتطلب بعض الإجراءات لاستعادة الأمن.

وأضاف أن “الشعب المصري رفض الحكومة الدينية المتشددة، ومن حق الشعب المصري اختيار شكل الحكومة التي يريدونها”.

ونفى السيسي أن يكون حظر الإخوان المسلمين لأنهم يقودون المعارضة ضده، وقال “نحن نتعامل فقط مع الإسلاميين المتشددين الذين يحملون الأسلحة. نرحب بهم للعيش بين الناس ولكننا لا نريد منهم حمل أسلحة وتدمير الاقتصاد المصري”.

– سكوت بيلي: هل لديك فكرة عن عدد السجناء السياسيين الذين تحتجزهم؟

*الرئيس السيسي ليس لدينا سجناء سياسيون ولا سجناء رأي. نحن نحارب المتطرفين الذين يفرضون أفكارهم على الناس. الآن هم يخضعون لمحاكمة عادلة.

– سكوت بيلي: منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن هناك 60 ألف سجين سياسي تحتجزهم اليوم بينما نحن نجلس هنا.

*الرئيس السيسي لا أعرف من أين حصلوا على هذا الرقم. قلت أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. وكلما كانت هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة، علينا أن نتعامل معهم بغض النظر عن أرقامهم.

– سكوت بيلي: كيف تعلق على ما فعلته في جماعة الإخوان المسلمين من قمع؟

*الرئيس السيسي الشعب المصري رفض مثل هذه الحكومة الدينية الصارمة. من حق الشعب المصري أن يختار شكل الحكومة التي تعجبه.

– سكوت بيلي: هم أيضا يمثلون المعارضة السياسية الرئيسية لك. هل هذا هو السبب في حظرهم؟

*الرئيس السيسي لا، لا، لا. نحن نتعامل فقط مع الإسلاميين المتطرفين الذين يحملون السلاح ويدمرون الاقتصاد المصري.

– سكوت بيلي: لقد تحدثت قبل هذا اللقاء إلى عدد من مواطني مصر الذين يرفضون حكمك لأنهم يقولون إنك ديكتاتور عسكري.

*الرئيس السيسي لا أعرف مع من تحدثت. لكن 30 مليون مصري خرجوا إلى الشوارع لرفض النظام الحاكم في ذلك الوقت. كان لا بد من الاستجابة لإرادتهم. ثانيا، إن حفظ السلام بعد هذه الفترة كان يتطلب بعض التدابير لاستعادة الأمن.

– سكوت بيلي: هل أعطيت أمرا بارتكاب مذبحة رابعة التي قتل فيها 800 شخص من أنصار الإخوان المسلمين؟

*الرئيس السيسي اسمح لي أن أطرح عليك سؤالاً. هل تتابع عن كثب الوضع في مصر؟ من أين تحصل على معلوماتك؟ كان هناك آلاف المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا. حاولنا تفريقهم بكل الوسائل السلمية.

– سكوت بيلي: لكن منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريراً، ربما تكون قد رأيته، عما وثقته في رابعة، وقالت في تقريرها أنه تم استخدام جرافات وأسلحة وقناصة في فض الاعتصام، وأن هناك مئات من المتظاهرين تم إطلاق الرصاص عليهم من قبل قوات الجيش والشرطة في الرأس والصدر والجسد.. هل كان هذا ضروريا لسلام واستقرار مصر؟

*الرئيس السيسي أنت تأخذ ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش على أنه صحيح. وهذا ليس صحيحا. كان هناك أفراد من الشرطة يحاولون فتح ممرات سلمية لكي يعود الناس بأمان إلى منازلهم.

– سكوت بيلي: حكومتك قالت إنه تم العثور على 12 قطعة سلاح فقط مع المعتصمين.. أنت رجل عسكري وتلقيت تعليما في الجيش الأمريكي. هل ترى هذا الرقم مناسبا؟

*الرئيس السيسي لا أعرف كيف كان لديهم 15 أو 16 سلاحا فقط. أود أن أخبر الشعب الأمريكي بأن الوضع على الأرض كان يمكن أن يدمر الدولة المصرية. كلما كانت المواجهة المسلحة مع عدد كبير من الناس، من الصعب السيطرة على الوضع وتحديد من الذي قتلهم.

– سكوت بيلي: هل يمكنك القول بأن هذا الوقت يشهد أعمق تعاون بين مصر وإسرائيل؟

*الرئيس السيسي هذا صحيح. في بعض الأحيان تحتاج القوات الجوية المصرية العبور إلى الجانب الإسرائيلي. ولهذا السبب لدينا تنسيق واسع مع الإسرائيليين.

– سكوت بيلي: يُقدر عدد الإرهابيين في سيناء بحوالي ألف شخص. تحصلون على أكثر من مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية كل عام، لماذا لم تقضوا عليهم؟

*الرئيس السيسي ولماذا لم تقضي الولايات المتحدة الأمريكية على الإرهابيين في أفغانستان على مدار 17 عاما أنفقت خلالها تريليون دولار؟

– سكوت بيلي: لماذا يجب أن يستمر الأمريكيون في الاستثمار داخل مصر؟

*الرئيس السيسي إنهم يستثمرون في الأمن والاستقرار في المنطقة. الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الأمن في جميع أنحاء العالم.

– سكوت بيلي: منتقدوك.. منتقدوك في الكونغرس الأمريكي، منتقدوك في الأمم المتحدة.. يقولون أنك تحتجز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. وأن مئات الأشخاص العُزَّل قُتلوا في شوارع القاهرة. يدّعون أن يديك ملطخة بالدماء.. ماذا تقول؟

*الرئيس السيسي نحن نتعامل مع الأصوليين والمتطرفين الذين تسببوا في أضرار لمصر وقتلوا الناس خلال السنوات الأخيرة. لا أستطيع أن أطلب من المصريين أو الشرطة والمدنيين الذين سقطوا أن ينسوا حقوقهم.

يمكنكم مشاهدة الحلقة الكاملة من برنامج 60 دقيقة والحوار الذي تم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرابط التالي

https://www.cbs.com/shows/60_minutes/video/SRMCs3QSphj4GK_HrJ6AgSLcWtH5BTEg/alexandria-ocasio-cortez-president-el-sisi-an-unlikely-inventor/

او من هنا