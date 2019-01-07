أخبار مصر | مفاجأة في طقس غدا الثلاثاء.. درجة الحرارة ستصل إلى 6

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في طقس غدا الثلاثاء.. درجة الحرارة ستصل إلى 6 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدا الثلاثاء، طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويتوقع الخبراء، أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الشبورة والشوائب العالقة على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد للقاهرة.

هذا وتنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية، ويزيد الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، كالتالي:

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 14 والصغرى 07 درجة ، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة ، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لفرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تصل خفيفة إلى القاهرة، موضحًا أن الأمطار ستكون متوسطة إلى خفيفة الشدة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الإثنين، أن هناك كان لنشاط للرياح، حيث وصلت سرعتها أمس في بعض المناطق إلى 60 كيلومترا في الساعة، واتجاهها جنوبي غربي، مثيرة للرمال والأتربة على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، بينما نشاط الرياح أقل نسبيًا اليوم.

كما تابع أن سرعة الرياح ستصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، ما يؤدي إلى مزيد من الإحساس ببرودة الجو الشديدة التي يشعر بها الجميع، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

درجات الحرارة:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 15

شبين الكوم 09 15

طنطا 08 15

دمنهور 08 15

الإسكندرية 09 16

بلطيم 07 16

مطروح 07 15

السلوم 05 16

سيوة 10 16

بورسعيد 07 16

دمياط 07 16

الزقازيق 08 15

الإسماعيلية 08 16

السويس 09 15

العريش 07 16

رفح 08 16

رأس سدر 12 17

نخل 02 14

نويبع 10 17

طابا 09 14

كاترين -01 11

الطور 10 16

شرم الشيخ 13 20

الغردقة 11 19

مرسى علم 11 17

الفيوم 07 15

بني سويف 06 14

المنيا 07 15

أسيوط 06 15

سوهاج 07 15

قنا 07 17

الأقصر 06 16

أسوان 09 17

أبوسمبل 10 19

الوادي الجديد 04 16

شلاتين 17 21

أبو رماد 17 21

رأس حدربة 17 22

حلايب 18 22