شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الاثنين 7/1/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الاثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجة البحري قد تمتد إلى القاهرة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية، و يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في العديد من المناطق، مع ظهور بعض السحب المُنخفضة. أما في ساعات الصباح، فتبقى الفرصة مُهيأة لهطول بعض الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة و بعض المناطق الوسطى، والرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة السرعة تنشط على فترات.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية خفيفة الى مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً: يكون الطقس شديد البرودة في مناطق واسعة من المملكة، و يُتوقع تشكل الصقيع في أجزاء مختلفة من البلاد عدا أقصى المناطق الشمالية و الأغوار و العقبة، و في أقصى شمال البلاد، تكون الفرصة مُهيأة أحياناً لهطول بعض الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار على المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى خلال ساعات ما قبل الظهر، وخلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الثلاثاء تعود الأمطار من جديد على المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.