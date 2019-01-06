فيديو.. منتقبة تهتف أثناء قداس الفيوم..: "ايد واحدة على مين يعادينا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار جرجس بالفيوم حضور سيدة منتقبة تدعي منال الشريف تواجدت منذ بداية القداس لتقديم التهنئة للأقباط، وخلال القداس هتفت مرددة عبارة "قوم يامحمد قوم يامينا ايد واحد علي مين يعادينا". وقالت منال الشريف ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها سيدة من سيدات الفيوم ، و تحرص علي حضور قداس عيد الميلاد كل عام بالكنيسة لتقديم التهنئة، والتأكيد علي الوحدة الوطنية وسماحة الأديان السماوية.

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