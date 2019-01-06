انت الان تتابع افتتاح مسجد الفتاح العليم.. والأزهري يؤم صلاة العشاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ قليل، وأدى صلاة العشاء بداخله بمشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن. ويعتبر المسجد درة العمارة الإسلامية الحديثة، وجوهرة الإنشاءات داخل العاصمة الإدارية للدولة، ويمثل إنجازا جديدا يضاف لسلسلة إنجازات الدولة المصرية فى مجال البناء والتشييد، ليصبح من أكبر المساجد فى المنطقة العربية. وأمَّ الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، المصلين بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية، اللذين يعدان الأكبر في الشرق الأوسط، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة وممثلي الكنائس، فضلًا عن عدد من القيادات الإنجيلية الأمريكية، يمثلون المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي