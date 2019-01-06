موجز6.. "الناشرين العرب" يعلن افتتاح معرض القاهرة للكتاب 22 يناير بدلا من 23

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لـ"الخليج 365" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها "الناشرين العرب" يعلن افتتاح معرض القاهرة للكتاب 22 يناير بدلا من 23، إلى جانب افتتاح الرئيس السيسي لأكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية، ومسجد الفتاح العليم.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

"الناشرين العرب" يعلن افتتاح معرض القاهرة للكتاب 22 يناير بدلا من 23

أعلن اتحاد الناشرين العرب تعديلا مهما حول معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 50، مؤكدا أنه سيتم افتتاح المعرض يوم 22 يناير بدلا من 23 من الشهر نفسه.

ترامب عن افتتاح الكاتدرائية: السيسى يقود بلاده نحو مستقبل أكثر شمولية

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه سعيد بأن يرى الأصدقاء فى مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود بلاده نحو مستقبل أكثر شمولية.

السيسي يصل مقر افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية السيد المسيح

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية السيد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أول صور لكاتدرائية العاصمة الإدارية قبل بدء قداس عيد الميلاد وافتتاحها رسميا

ينشر ”الخليج 365” أول صور لكاتدرائية ميلاد السيد المسيح العاصمة الإدارية الجديدة بالتزامن مع قداس عيد الميلاد المجيد الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحضور وفود التهنئة من الداخل والخارج مع أحبار الكنيسة أعضاء المجمع المقدس.

وفد طلابى من جامعتى القاهرة وعين شمس يشارك بافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح

يشارك وفد طلابى من جامعتى القاهرة وعين شمس ، فى افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسى ، ويتكون الوفد من 300 طالبا وطالبة مقسمين بين جامعتى القاهرة وعين شمس .

وزير النقل يلتقى السفير الإسبانى لبحث إجراءات شراء 6 قطارات مكيفة للسكة الحديد

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل رامون جيل كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشتركة مع الجانبين فى مجالات النقل المختلفة.

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

شهد اليوم 6 يناير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يشترط 2 مليون جنيه لقيد باسم مرسى فى سموحة قبل مواجهة الأهلى، الأهلى يرفض بيع ميدو جابر وبركات وباسم للمصرى.

مدير تعاقدات الأهلي فى الإمارات لتوقيع عقود شراء حسين الشحات من العين

سافر أمير توفيق، مدير تعاقدات الأهلي، إلى الإمارات اليوم الأحد لتوقيع عقود شراء حسين الشحات من العين الإماراتى، وأتم مسئولو النادى الأحمر اتفاقهم مع العين لضم الشحات لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 6 ملايين دولار.

الأهلى يستعد للإعلان عن صفقة حسين الشحات مقابل 6 ملايين دولار

أنهى مسئولو النادى الأهلي اتفاقهم مع العين الإماراتي لضم حسين الشحات، وتوصل الأهلي لاتفاق مع العين للحصول على خدمات الشحات لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 6 ملايين دولار.

اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة المصرى وبيراميدز بدون جمهور

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة المصرى وبيراميدز المؤجلة من الأسبوع الـ13 بالدورى الثلاثاء المقبل على استاد الإسماعيلية بدون جمهور.

الأفضل فى أفريقيا.. محمد صلاح يسعى لمعادلة إنجاز 3 أساطير

يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى لمعادلة إنجاز 3 أساطير، بالحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018 من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، للعام الثانى على التوالى.

إحالة التحقيق فى حادث انفجار قنبلة مدينة نصر لنيابة أمن الدولة العليا

أحالت نيابة أول مدينة نصر، التحقيق فى حادث انفجار قنبلة بمدينة نصر أسفرت عن استشهاد ضابط إلى نيابة أمن الدولة العليا.

صحيفة إسبانية تشرح كيف تجاوزت مصر إسبانيا كأول دولة مصدرة للبرتقال بالعالم

قالت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية إن مصر تجاوزت إسبانيا كأكثر دولة مصدرة للبرتقال فى العالم، ومثال جيد لقدرتها التنافسية العالمية المتنامية فى مجال الأغذية الزراعية، والحقيقة هى أن بلد الأهرامات يهدد بالفعل بتجاوز إسبانيا كمصدر عالمى للبرتقال، وذلك يرجع أساسا إلى الزيادة فى المساحة المزروعة فى السنوات الأخيرة، والتى تدخل الآن الإنتاج رغم انخفاض الجنيه المصرى، مما يسمح ببيع المنتج بأسعار منخفضة جدا.

الوصايا الأمنية العشر لرواد الكنائس قبل احتفالات عيد الميلاد.. تعرف عليها

عززت أجهزة الأمن، اليوم الأحد، من تواجدها بمحيط الكنائس ودور العبادة، استعداداً لاحتفالات عيد الميلاد.

ترامب على "تويتر": أنا أكثر الجمهوريين شعبية.. وفزت بأكبر انتخابات

جدد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب هجومه على منتقديه من الديمقراطيين، وقال فى تغريدة على موقع "تويتر" للتدوين القصير إن الديمقراطيين يريدون إقصاء رأيه، لأنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون الفوز في عام 2020.

الرئيس السيسى يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن تهانيه القلبية لقداسته ولجميع الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وزير التموين: إنهاء مؤشرات استبعاد غير المستحقين من البطاقات آخر يناير

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إعداد مؤشرات أولية لتحديد خصائص المستحقين لدعم الخبز والبطاقات التموينية، وجارى تدقيقها حتى نهاية الشهر الجارى بهدف التعرف على المستحقين للدعم خاصة أن دعم السلع والخبز وصل إلى 86 مليار جنيه خلال العام الجارى، ومن خلال هذه المؤشرات سيتم تحديد الفئات الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم على أن يتم عرض هذه المؤشرات على البرلمان والمفكرين والمجتمع المدنى على أن يكون حجم الدعم يتناسب مع الاحتياجات للأسر قائلا:" نسبة 10% من أول الدعم تمثل 8.6 مليار جنيه من الممكن توجيهم لمبادرة الرئيس "حياة كريمة " او للصحة او التعليم ، لافتا الى تحديث بيانات البطاقات ساهم فى إعدااد قواعد بيانات سليمة وحذف الأسماء المكررة وكذلك المتوفيين قائلا :" اكتشفنا رقم قومى مكرر 14 مره خلال تحديث البيانات ".

تعرف على شروط الحصول على السيارات المتنقلة لشباب الخريجين

أكدت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن مشروع السيارات المتنقلة بالتعاون مع وزارة التموين والبنك الأهلى يعمل على توفير فرص عمل لشباب الخريجين الذين ليست لهم أى وظائف فى القطاع الخاص أو العام ولا يوجد لهم اى تأمينات وأن يكون سن المتقدم حتى 50 عاما وأن يكون من نفس المحافظة المتقدم لها، وأن يكون استعلام الائتمان سليم للمتقدم وأن لا يكون الشخص حصل على مشروع من الجهاز من قبل وذلك لإتاحة فرص لأكبر عدد من الشباب، حيث يتم تحويل الملف بعد ذلك إلى البنك الأهلى لدراسة الحالة الائتمانية.

"دار الكتب" تنجح فى استرداد مخطوطة قنصوة الغورى بعد وقف بيعها فى لندن

أعلنت دار الكتب والوثائق القومية، عن عودة "المخطوط القرآنى المملوك لقنصوة الغورى"، وذلك بعدما أوقفت دار الكتب بيع مخطوطة قنصوة الغورى فى مزاد لندن في أكتوبر، وتعمل حاليا على إرسال خطابات للتواصل مع المالكين وتعمل على متابعة الآليات اللازمة بما يكفل إثبات ملكيتها لأى مخطوط مفقود.

وزيرة التضامن: خطة 2019 تشمل التوسع فى برنامج حياة كريمة

أكدت غاة والى، وزيرة التضامن، أنه تم تنظيم لقاء مع عدد من الجمعيات الأهلية، لتجهيز منازل وأجهزة عرائس وتوفير مرافق ضمن برنامج حياة كريمة.

شارلى إيبدو تتطاول من جديد.. كاريكاتير يسخر من الإسلام والمسيحية

فى الذكرى الرابعة للهجمات التى تعرضت لها مجلة "شارلى أيبدو" الفرنسية ، عادوت المجلة نشر الفتنة، وهاجمت الأديان واتهمتها بـ"الظلمة" فى كاريكاتير جديد على غلافها.

سرعة الرياح تتسبب فى قطع أسلاك الكهرباء ووقف حركة الصيد ببوغاز دمياط

اجتاحت محافظة دمياط، اليوم الأحد، موجة من الطقس السيئ شديد البرودة، وتسببت الرياح شديدة السرعة فى انقطاع بعض أسلاك الكهرباء، نتيجة سقوط الأشجار، خصوصًا فى مركز كفر سعد طريق دمياط شربين، نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة.

جنازة شعبية لشهيد مدينة نصر.. الأهالى يودعون الرائد مصطفى عبيد.. وإطلاق 21 طلقة.. محافظ القليوبية: لن ننسى شهداؤنا.. مجند شرطة يروى أحداث الدقائق الأخيرة: "ساب الأكل فور تلقيه البلاغ وقال أرواح الناس أهم"

استقبل أهالى قرية الأحرار، التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، شهيد الواجب الرائد مصطفى عبيد، الذى استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة، فى عزبة الهجانة، فى مدينة نصر، وردد الأهالى هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، تمهيدا لصلاة الجنازة بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، واللواء رضا طبلية، مدير أمن المحافظة، ونقله لمثواه الأخير، وشهد استقبال الشهيد موكب كبير من أبناء القرية وأصدقائه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تشكيل الأهلى فى المستشفى.. أحمد فتحى حجز قديم وجديد.. سعد سمير يخشى الخروج.. رامى ربيعة ينهى إجراءاته.. صلاح محسن يستضيف أزارو والشيخ.. عاشور إقامة دائمة ووليد سليمان يجدد.. وأكرم توفيق فى قائمة النزلاء الجدد

أصبحت مستشفى الأهلي تعج بالنزلاء القدامى والجدد بعدما عصفت الإصابات بنجوم الفريق، حارس مرمى، خط ظهر، وسط، وهجوم، ليكتمل تشكيل فريق كامل للمارد الأحمر فى المستشفى، ربما آن لها أن تعلن حالة الطوارئ القصوى.

الحكومة تحتضن الشباب بالمشروعات الصغيرة.. وزير التموين يعلن بدء تسليم السيارات المتنقلة لشباب الخريجين 15 فبراير.. ويؤكد: المشروع يوفر 4 آلاف فرصة عمل.. على المصيلحى: استقبلنا 2019 بدون رقم قومى خطأ بالبطاقات

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد القتاح السيسى، بتوفير فرص عمل للشباب سيتم إطلاق المرحلة السادسة للسيارات المتنقلة الخاصة بشباب الخريجين على مستوى الجمهورية، واعتبارا من 15 يناير الجارى حتى 15 فبراير المقبل سيتم عمل الإجراءات الإدارية لدراسة الطلبات، لافتا إلى أن تسليم السيارات من المقرر أن يبدأ منتصف فبراير متابعا:" ونأمل أن يكون التسليم بداية الشهر المقبل".

"الإعاقة مش فى الجسد".. "جمال" طالب جامعى يتحدى إعاقته لتحقيق حلمه.. ويروى: "سقطت من الأتوبيس وأنا بلحقه لحضور محاضرات وأسنانى اتكسرت وأحلم بأن أكون معيدا".. ووالدته: إهمال طبى سبب ضمور يديه وعايزاه يتعالج

"إنهم أصحاب إرادة وإصرار، اختاروا أن يقضوا حياتهم مثلهم مثل البشر الطبيعيين، خلقهم الله مصابين بإعاقة فى إحدى حواسم، وقد تكون أغلب حواسهم مصابة، ولكن هذا لم يعيقهم من الوصول إلى أحلامهم وتحقيق النجاح، فإن أخذ الله منهم شيئًا فقد أعطاهم ما هو أهم ليساعدهم فى إحراز أهدافهم، وليثبتوا لنا جميعا أن النجاح حليفهم، فالإعاقة ليست إعاقة الجسد، بل إعاقة الفكر والروح، وعندما تتوفر الإرادة القوية يستطيع المرء أن يوظف قدراته ويتجاوز العقبات ويحقق النجاح مهما كبلت جسمه القيود".

موجة الطقس الغاضبة تضرب المحافظات.. الإسكندرية تشهد أمطار ورياح نوة "الفيضة الكبرى".. وارتفاع الأمواج يجبر حركة الصيد على التوقف.. وقطع لأسلاك الكهرباء وسقوط للأشجار والنخل.. والدفع بوحدات التدخل السريع.. صور

شهدت عدد من المحافظات، موجة من الطقس السيئ يصاحبها انخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة، حيث شهدت الإسكندرية، اليوم الأحد، موجة من الطقس السيئ مع بداية نوة "الفيضة الكبرى"، وهبت رياح شديدة أدت إلى ارتفاع الأمواج وغلق ميناء الإسكندرية، كما شهدت المحافظة هطول أمطار متوسطة فى مناطق متفرقة يصاحبها انخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة.

إصلاحات المرور أعلى المحاور.. تحويلات بطريق إسكندرية لنقل كابلات اتصالات لـ 7 أيام.. غلق كوبرى غمرة حتى 20 يناير باتجاه مدينة نصر.. وكاميرات لمراقبة الإصلاحات بطريق الفيوم ومتابعة للحركة بمحيط الأعمال.. صور

تجرى إدارات المرور العديد من التحويلات المرورية فى الطرق السريعة والصحراوية والدائرية بسبب أعمال إصلاحات أو إنشاء كبارى أو إنشاء محطات مترو أو أنفاق للسيارات وسط تدعيم كافة المحاور الرئيسية بالخدمات المرورية والمعدات اللازمة لمنع الحوادث والتكدسات المرورية، ولعل أبرزها طريق الفيوم الصحراوى وكوبرى أكتوبر وعباس.

بميلادك تتهلل الملائكة.. الأقباط يستقبلون ميلاد المسيح بكاتدرائية جديدة.. البابا تواضروس يترأس قداس العيد بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسى.. ويؤكد: الإنسان جائع للحب والميلاد رسالة لتجديد العلاقة مع الله

يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد، فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مساء.

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة نشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ما يزيد الإحساس ببرودة الجو .

التعليم تعلن ضوابط وشروط التقدم للمدارس الخاصة خلال العام الدراسى الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 7 إجراءات وضوابط للتقدم للعام الدراسى الجديد بالنسبة للمدارس الخاصة والدولية.

أقدم أسير فى العالم.. الفلسطينى كريم يونس يدخل عامه الـ37 بسجون إسرائيل

دخل الأسير الفلسطينى كريم يونس من سكان عارة فى الداخل الفلسطينى المحتل، عامه الـ 37 فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وهو أقدم أسير فلسطينى فى سجون الاحتلال وفى العالم.

المرور يناشد المواطنين تهدئة السرعات بالطرق السريعة لظهور رياح محملة بالأتربة

تهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة بسبب ظهور رياح محملة بالأتربة بالطرق السريعة و الرابطة بين المحافظات و بالمحاور الداخلية بالقاهرة والجيزة وتهدئة السرعات لمنع الحوادث بسبب ظهور أتربة كثيفة بطريق إسكندرية الصحراوى و الإسماعيلية و السويس و القطامية - العين السخنة و بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى وطريق الفيوم الصحراوى وكوبرى أكتوبر و15 مايو ومحور المشير طنطاوى والشوارع الداخلية بالمحافظتين.

رئيس الوزراء يهنئ أبناء مصر الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أبناء مصر المسيحيين، داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير .

وزير التموين: قبول طلبات المشروعات الأسبوع المقبل ضمن مبادرة "حياة كريمة"

هنأ الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، دليل على مفهوم الوحدة والتعاون والمواطنة، بالإضافة إلى كونهما مشروعان عملاقان ينقلنا إلى التقدم والتميز.

رئيس جامعة القاهرة: لجنة طوارئ لمتابعة الامتحانات وتراجع ملحوظ فى حالات الغش

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن تقرير سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكليات، الذى رفعه عمداء الكليات لرئيس الجامعة، لم يرصد أية ظواهر سلبية تؤثر على سير الامتحانات أو معوقات فى اللجان بشكل عام.

المصريون فى النمسا يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

أعرب الاتحاد العام للمصريين فى النمسا عن خالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط فى الداخل والخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

خلى بالك.. حكم النشوز يؤكد خطأ الزوجة ويسقط النفقة ويرد المهر للزوج

قالت المحامية هالة محمود، أن القانون ألزم الزوج بواجبات منها النفقة، وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة، وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، وهو ما تنص عليه المادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية .