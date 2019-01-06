أخبار مصر | «الخليج 365» يكشف أكاذيب «سي بي إس» في حوارها مع الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «الخليج 365» يكشف أكاذيب «سي بي إس» في حوارها مع الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أثار البرومو الدعائي لشبكة «سي بي إس» في حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الجدل الواسع في الساعات الأخيرة بعد إدعاء الشبكة العديد من الأكاذيب في إعلانها .
وعلم "الخليج 365" من مصادر خاصة أن الرئيس لم يدلى بأي تصريحات بشأن السماح لسلاح الجو الإسرائيلي بقصف «داعش» في سيناء خلال حواره شبكة «سي بي إس» .
كما زعمت «سي بي إس» في البرمو الدعائي لحوار الرئيس السيسي أن مصر سمحت لإسرائيل بالتدخل جوياً في سيناء وهو الأمر الغير صحيح بالمرة كما أن الجانب المصري مستاء من تأخر إذاعة حوار الرئيس السيسي مع الشبكة إذ تم تسجيله فى سبتمبر الماضي ولا يليق تأخير حوار مع رئيس مصر بهذا الشكل .
وكشفت المصادر أن بعض القضايا التي تم التطرق إليها خلال الحوار "المسجل في سبتمبر الماضي" قد تجاوزها الوقت والظروف المحيطة بها قد تغيرت .
وبخصوص تواصل السفير المصري فى واشنطن ياسر رضا مع القناة لعدم إذاعة الحوار فالأمر لا يعد نوعا من التدخل السياسي في الشأن الإعلامي بل تنسيق من المقام الأول خاصة وأن القناة تواصلت مع السفير في البداية لإجراء الحوار مع الرئيس ومن الطبيعى أن يكون هو حلقة الوصل بين مصر وإدارة القناة فى أى تغيرات تحدث بشأن الحوار .
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